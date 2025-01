Neymar custaria R$ 1 bi em 2025; conheça ferramenta que calcula transferências históricas

Prestes a fechar um acordo com o Santos, Neymar é o jogador que mais movimentou dinheiro em transferências de toda a história. São mais de R$ 2 bilhões entre sua trajetória do Peixe, em 2013, até o Al-Hilal. Mas, curiosamente, essas cifras poderiam ser muito maiores se o valor de sua saída do Barcelona para o PSG, em 2017, fosse corrigido para os valores atuais. Uma calculadora de transferências mostra que a venda do craque ultrapassaria a casa de R$ 1 bilhão.

A ferramenta foi desenvolvida pela casa de apostas Betfair e tem como objetivo mostrar a real grandeza de algumas das transferências mais impactantes do futebol mundial. No site, é possível atualizar valores de craques que mudaram de clubes a partir de 1994.

Segundo a empresa, o cálculo é feito ao corrigir a inflação no período e não leva em consideração questões subjetivas, como possíveis valorizações por desempenho dos jogadores em cada clube.

Neymar foi anunciado pelo PSG em 2017 por 222 milhões de euros. (Foto: C. Gavelle/PSG)

No caso de Neymar, ele saiu do Barça por 222 milhões de euros, o que correspondeu à época a R$ 813,6 milhões aproximadamente. Com o ajuste da inflação quase uma década após a transferência, a contratação do atacante pelo Paris vale R$ 1,11 bilhão de reais. Esse valor sozinho corresponde a quase 50% do que o jogador já movimentou em sua carreira.

Somando a saída do Santos ao Barcelona, depois para o PSG e a ida até o Al-Hilal, Neymar movimentou 400 milhões de euros, o que dá R$ 2,5 bilhões (sem a correção da inflação).

A ferramenta também traz dados de outros brasileiros que tiveram transferências marcantes na história do futebol. Ronaldo Fenômeno, por exemplo, teria sua transferência em 1997 multiplicada por cinco hoje em dia, atingindo incríveis R$ 281 milhões em sua chegada à Inter de Milão. Rivaldo, que saiu do Palmeiras pra o Deportivo La Coruña, da Espanha, saiu na época por R$ 11 milhões, valor que sobe para R$ 56 milhões após a correção.

No mercado de jogadores gringos, a valorização do meia Zidane é mais uma que chama a atenção. O francês já era conhecido por ter estabelecido um recorde na temporada 2001, quando saiu da Juventus para o Real Madrid por pouco mais de R$ 157 milhões. A calculadora de transferências mostra que, hoje, o valor chegaria a quase R$ 600 milhões.

Neymar e Mbappé atuaram juntos no PSG entre 2017 e 2023. (Foto: C. Gavelle/PSG)

A Betfair também traz em sua publicação um comparativo entre o dinheiro da transferência e o que seria possível comprar com o valor. No caso de Neymar, o R$ 1 bilhão investido em sua compra poderia ser revertido na construção de um grande estádio moderno no Padrão Fifa com assentos banhados a ouro, ou uma frota de 25 jatinhos para uso pessoal do jogador.

No comparativo com o atacante Kylian Mbappé, que foi comprado pelo PSG junto ao Mônaco por 180 milhões de euros, ou R$ 674 milhões em 2017, a ferramenta afirma que o valor corrigido seria capaz de comprar 3.900 carros novos do modelo Tesla Model X, avaliado em R$ 320 mil cada. A inflação coloca a venda de Mbappé hoje em quase R$ 900 milhões.