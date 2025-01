Torcedores provocam Santos após derrota de virada: ‘Neymar vai desistir’

Às vésperas de anunciar o retorno de Neymar, o Santos perdeu de virada para o São Bernardo no Campeonato Paulista. A derrota do Peixe foi um prato cheio para torcedores rivais, que brincaram com a situação e afirmaram que o craque vai desistir de voltar ao Peixe.

O Santos abriu o placar com Guilherme, no início do segundo tempo. Lucas Tocantins, Augusto e Lucas Rian viraram o jogo para o São Bernardo. O Santos, que deve anunciar e apresentar Neymar nos próximos dias, agora tem clássico contra o São Paulo, no sábado (1).

