Conheça Cédric Soares, novo reforço do São Paulo para a lateral

O São Paulo apresentou na tarde desta quarta-feira (29) mais um reforço para a lateral. Cédric Soares, português de 33 anos, estava sem clube e assina com o Tricolor até 30 de abril de 2025, com metas estipuladas para renovação até o fim do ano.

O jogador já estava treinando no CT da Barra Funda há algumas semanas e era observado pela comissão técnica de Luis Zubeldía e pela direção do clube, que avaliava sua contratação. Cédric não joga desde março de 2024 e está sem clube desde o meio do ano passado, quando seu contrato com o Arsenal chegou ao fim.

O português Cédric Soares é o novo reforço para a lateral direita do São Paulo. (Foto: Rubens Chiri/São Paulo)

Após se despedir da equipe inglesa, manteve a forma física treinando em um time português e, posteriormente, no São Paulo. Em sua apresentação, o jogador ressaltou a importância do clube para o futebol brasileiro.

- Estou muito feliz de estar aqui. Meu objetivo é ajudar o grupo, e que a gente consiga vencer juntos. O São Paulo é um clube enorme, que representa uma grande parte da história do futebol brasileiro, com muitos torcedores e nós temos que representá-los. Por isso, temos que dar a vida em campo - disse o lateral.

O presidente do São Paulo, Julio Casares, valorizou o trabalho do Reffis do clube, que é o centro de recuperação fisiológica dos atletas do clube, espaço responsável por abrigar Cédric nas últimas semanas e prepará-lo para manter o condicionamento físico.

- A chegada do Cédric Soares para esse trabalho de adaptação mostra a força do nosso Reffis Plus, cuja estrutura já vinha sendo utilizada por ele para preparação física. É um jogador de larga experiência que pode somar ao nosso elenco - destacou Casares.

Essa não é a primeira vez que o São Paulo utiliza dessa estratégia de abrigar atletas e, posteriormente, avaliar sua contratação em definitivo. Sabino e Luiz Gustavo, que integram o elenco são-paulino atualmente, passaram por esse "período de teste" antes de assinarem com a equipe. Luiz Gustavo, aliás, foi um dos destaques da equipe no Brasileirão do ano passado.

Conheça Cédric Soares

As origens do lateral português são bastante complexas. Filho de portugueses, Cédric Ricardo Alves Soares nasceu em Singen, na Alemanha. Porém, a carreira no futebol iniciou no Sporting, em Portugal. Lá, passou desde o sub-15 até estrear no profissional.

Logo após o começo da carreira no time principal, chegou a ser emprestado para o Académica OAF, clube modesto de Portugal, e depois retornou ao Sporting. Seu primeiro clube fora de seu país foi o Southampton.

Passou por empréstimos na Inter de Milão e Arsenal entre 2015 e 2020. Pelo time de Londres, Cédric teve boa passagem e foi contratado após o fim de seu vínculo com o Southhampton. Na temporada 2023/24 jogou pelo Fulham, também da Premier League, antes de retornar ao Arsenal e encerrar seu contrato com a equipe.

Além do futebol de clubes, Cédric Soares teve período de destaque pela seleção portuguesa. Em 2016, foi campeão da Eurocopa no título inédito do seu país. Dois anos depois, integrou a seleção na campanha na Copa do Mundo da Rússia.