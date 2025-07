Seleção da semifinal do Mundial: veja atletas mais caros por posição

As semifinais do Mundial de Clubes começam nesta terça-feira (8), com o duelo entre Chelsea e Fluminense, às 16h (de Brasília). Na quarta-feira (9), no mesmo horário, será a vez de Paris Saint-Germain e Real Madrid se enfrentarem em um dos jogos mais aguardados da competição.

Além do peso esportivo, a fase decisiva chama atenção pelos números bilionários. Juntos, os quatro clubes semifinalistas somam mais de R$ 24 bilhões em valor de mercado, de acordo com dados do Transfermarkt.

Com base nos valores individuais de mercado, o Lance! Biz montou uma seleção dos 11 jogadores mais valiosos ainda vivos no torneio, usando a formação 4-3-3. O time titular sozinho atinge € 1,235 bilhão (cerca de R$ 7,9 bilhões na cotação atual).

💶 A seleção mais valiosa da semifinal do Mundial

Goleiro: Donnarumma (PSG) – € 40 milhões Lateral-direito: Hakimi (PSG) – € 80 milhões Zagueiro: Pacho (PSG) – € 65 milhões Zagueiro: Huijsen (Real Madrid) – € 60 milhões Lateral-esquerdo: Nuno Mendes (PSG) – € 70 milhões Volante: Caicedo (Chelsea) – € 90 milhões Meio-campista: Bellingham (Real Madrid) – € 180 milhões Meio-campista: Valverde (Real Madrid) – € 130 milhões Atacante: Kylian Mbappé (Real Madrid) – € 180 milhões Atacante: Vini Jr. (Real Madrid) – € 170 milhões Atacante: Doué (PSG) – € 90 milhões

⚡ Outros craques de luxo no banco:

Alexander-Arnold (Real Madrid) – € 75 mi João Neves (PSG) – € 80 mi Vitinha (PSG) – € 80 mi Cole Palmer (Chelsea) – € 120 mi Rodrygo (Real Madrid) – € 90 mi Dembélé (PSG) – € 90 mi Kvaratskhelia (PSG) – € 90 mi

A presença dominante de Real Madrid e PSG na lista mostra o peso financeiro das potências europeias. O Fluminense, único sul-americano entre os quatro, não tem representantes no time dos mais valiosos — uma amostra da enorme disparidade econômica do torneio.

