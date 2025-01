Santos: tropeços recentes e ‘Efeito Neymar’ acelera busca por reforços

O Santos enfrenta um momento delicado no Campeonato Paulista. Sem vencer há quatro jogos e com três derrotas consecutivas, o Peixe busca se reerguer com a chegada de Neymar, que será recebido em grande estilo nesta sexta-feira (31), em um evento no Pacaembu, às 11h, e que pode se estender até a Vila Belmiro. A expectativa é grande, mas o clube sabe que precisa de mais reforços para montar um time competitivo e apoiar o retorno do ídolo.

continua após a publicidade

➡️ À espera de Neymar, Santos perde por 3 a 1 para o São Bernardo

Recentemente, o Santos acertou as contratações do volante Zé Rafael e do atacante Gabriel Veron, que já treinam no CT Rei Pelé. No entanto, a diretoria alvinegra trabalha para fechar outros nomes. Um dos alvos é o atacante Deivid Washington, do Chelsea. Apesar do interesse mútuo, o alto salário do jogador, que o clube inglês espera que o Santos assuma, complica a negociação. O Chelsea prefere emprestá-lo a um clube europeu, e a definição deve ocorrer apenas após o fechamento da janela de transferências na Inglaterra, no dia 3 de fevereiro. O Santos aposta no lado emocional para convencer Deivid, revelado na base do clube.

A chegada de Neymar é vista como um trunfo adicional para atrair o atacante. Além dele, o Peixe mira o meio-campista Arthur, da Juventus. O jogador, de 28 anos, não tem sido utilizado por Thiago Motta e está disponível para empréstimo. O Santos propõe dividir os salários até dezembro, mas a Juventus prefere um acordo até julho.

continua após a publicidade

Para reforçar o elenco, o Santos conta com o dinheiro da venda do zagueiro Jair, do Botafogo. O time carioca vai pagar 12 milhões de euros fixos e mais 2 milhões em metas.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Até o momento, o Santos já garantiu nove reforços, incluindo Neymar: os zagueiros Zé Ivaldo e Luisão, o lateral-direito Leo Godoy, os meio-campistas Thaciano, Zé Rafael e Barreal, e os atacantes Gabriel Veron e Tiquinho Soares. A diretoria, no entanto, evita criar expectativas exageradas, já que as limitações financeiras ainda são um desafio. O objetivo é aproveitar o "Efeito Neymar" para fortalecer o elenco e buscar resultados mais consistentes.

continua após a publicidade