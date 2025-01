Técnico do Santos revela conversa com Jorge Jesus e condição de Neymar

Após a derrota para o São Bernardo por 3 a 1, fora de casa, na quinta rodada do Campeonato Paulista, o técnico do Santos, Pedro Caixinha, revelou que entrou em contato com Jorge Jesus, treinador de Neymar no Al-Hilal, para obter informações sobre o jogador. O português não definiu uma data para a estreia do craque, mas avaliou que ele deve chegar em boas condições físicas.

— O que sabemos, neste momento, é que ele vai chegar na sexta-feira, vai ser apresentado em São Paulo e vai estar com o grupo para nos conhecermos em São Paulo. Depois, vai para a Vila. Já estamos fazendo um levantamento muito claro. O Jorge Jesus é português, já falei com ele, obviamente não vou revelar o teor da conversa. Temos acesso a todos os dados de treino. Sabemos que vai chegar em condições muito boas para poder ser utilizado o mais rápido possível — analisou o treinador português.

Caixinha destacou a expectativa em torno da chegada de Neymar ao clube. O treinador confirmou que ainda não conversou com o atacante, mas ressaltou a importância da contratação para o time.

— Temos muito claro onde ele vai jogar, temos claro como vai chegar. Ainda não tive a chance de falar com ele, não me foi apresentado. Teremos todo o gosto de falar com ele depois que estiver conosco. Não quero que ele saiba o que estou a dizer dessa forma. Estamos muito satisfeitos de receber um jogador como Neymar, vai dar dinâmicas diferentes para o nosso time — comentou o técnico português.

Apesar de ainda não ter sido oficialmente anunciado pelo Santos, Neymar já foi recebido com entusiasmo pelo presidente Marcelo Teixeira. O atacante rescindiu seu contrato com o Al-Hilal na última segunda-feira e está previsto para desembarcar no Brasil nesta sexta-feira (31), quando será apresentado à torcida.

— Tem ritmo de jogo? Não tem. Está disponível? Claro que sim. Todo sabemos onde se sente confortável de jogar. Temos muitas ideias. Vamos conversar para que seja um jogador determinante, se sinta mais do que confortável no que gosta de exercer — pontuou Caixinha.

Prestes a completar 33 anos, Neymar tem uma história marcante no clube. Entre 2009 e 2013, ele disputou 225 partidas, marcou 136 gols e conquistou títulos importantes, como a Libertadores, a Copa do Brasil e três edições do Campeonato Paulista.

O Santos volta a campo no sábado (1º), às 20h30 (horário de Brasília), contra o São Paulo, pela sexta rodada do Paulistão. O clássico será na Vila Belmiro, e Neymar deve acompanhar o jogo em seu camarote na Vila.