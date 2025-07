Partida entre PSG e Real Madrid é a mais valiosa do Mundial; entenda

PSG e Real Madrid se enfrentam nesta quarta-feira (9) pela semifinal do Mundial de Clubes. Além de disputarem uma vaga na grande final, a partida também representa o duelo mais prestigiado da competição — afinal, estarão em campo duas das três equipes de maior valor de mercado no futebol mundial.

O elenco do Real Madrid é, por pouco, o mais valioso do mundo. Juntos, os jogadores merengues têm o alto valor de 1,33 bilhão de euros, ou R$ 8,5 bilhões na cotação atual. Não muito longe, o time do Manchester City aparece em segundo na lista dos elencos mais valiosos do Mundial valendo 1,31 bilhão de euros (cerca de R$ 8,4 bilhões).

Jogadores do Real Madrid comemoram gol marcado (Foto: Angela Weiss/AFP)

O PSG, atual campeão da Champions League, vem enfrentam uma valorização em seu elenco após o título inédito. Atualmente, a equipe frances aparace na terceira posição da lista. Os atletas do clube possuem somados 1,06 bilhão de euros (R$ 6,8 bilhões).

Já que neste Mundial não houve o confronto entre Real Madrid e Manchester City — as equipes de maior valor do torneio —, PSG e Real Madrid protagonizam o duelo mais relevante da competição. Em campo, os elencos valem 2,39 bilhões de euros, ou R$ 15,4 milhões, juntos.

Time do PSG comemora gol marcado sobre o Inter Miami (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

Valores dos elencos do Mundial de Clubes