O duelo entre Chelsea e Fluminense nesta terça-feira (8), às 16h (de Brasília), pela semifinal do Mundial de Clubes 2025, também simboliza um choque de realidades financeiras — especialmente quando o assunto é investimento em contratações.

De acordo com dados do site Transfermarkt, o Chelsea gastou impressionantes € 1,62 bilhão (R$ 10,4 bilhões) em reforços entre julho de 2022 e julho de 2025. No mesmo período, o Fluminense investiu € 41,47 milhões (R$ 266,2 milhões). A diferença é de quase 40 vezes.

📊 Investimentos em contratações:

Chelsea : 2022/23: € 630,25 mi (R$ 4,04 bi)

: 2023/24: € 464,10 mi (R$ 2,98 bi)

2024/25: € 281,90 mi (R$ 1,81 bi)

Julho/2025: € 243,77 mi (R$ 1,56 bi)

Fluminense : 2022/23: € 3,5 mi (R$ 22,5 mi)

: 2023/24: € 4,7 mi (R$ 30,1 mi)

2024/25: € 33,27 mi (R$ 213,6 mi)

💰 Principais reforços do Chelsea:

Enzo Fernández – € 121 mi (R$ 777,8 mi)

Moisés Caicedo – € 116 mi (R$ 744,7 mi)

Wesley Fofana – € 80,4 mi (R$ 516,2 mi)

Mykhailo Mudryk – € 70 mi (R$ 449,4 mi)

🏷️ Reforços mais caros do Flu:

Agustín Canobbio – € 6 mi (R$ 38,5 mi)

Yeferson Soteldo – € 4,8 mi (R$ 30,8 mi)

Rubén Lezcano – € 4,75 mi (R$ 30,5 mi)

Enquanto o Chelsea movimenta cifras bilionárias para montar seu elenco, o Fluminense adota uma estratégia mais modesta, priorizando jogadores livres no mercado, em fim de contrato ou chegando por empréstimo.

Mesmo com orçamentos tão diferentes, os dois clubes disputam nesta terça (8), às 16h (de Brasília), uma vaga na grande final do Mundial.

