Neymar vai comprar o Santos? Jogador comenta possibilidade em entrevista

Anunciado pelo presidente Marcelo Teixeira na última terça-feira (28), Neymar está de volta ao Santos. Na última semana, antes do retorno ao clube ser confirmado, o atacante concedeu entrevista à "Romário TV", e foi questionado pelo "baixinho" sobre a possibilidade de comprar o Alvinegro.

continua após a publicidade

➡️ Galvão faz ressalva sobre contrato de Neymar no Santos e manda recado ao craque

- Eu não participei dessa conversa, mas meu pai que é enrolado nessas coisas aí, ele gosta de fazer algo diferente. Não sei. Mas eu perguntei a ele e falou que não tem nada a ver. A gente conversa com o Marcelo (Teixeira), porque é amigo dele, mas ele não falou desse assunto - começou Neymar.

- Se rolar essa compra, eu sei que meu pai vai fazer as coisas todas certas, não vai dar "vacilo". Então, ele vai conseguir administrar de uma forma que o Santos mereça estar onde sempre deve estar, no topo - completou o atacante, já assinou a rescisão com o Al-Hilal.

continua após a publicidade

Quando Neymar vai reestrear pelo Santos?

O Santos pode inscrever Neymar no Paulistão até o dia 11 de fevereiro, para isso, o contrato do jogador com o Peixe precisa ser regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. A última vez que o jogador entrou em campo foi no dia 4 de novembro do último ano, na vitória do Al-Hilal sobre o Esthegal FC por 3 a 0, pela AFC Champions.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

A tendência é que Neymar faça a sua reestreia no Santos no dia 5 de fevereiro, contra o Botafogo-SP, na Vila Belmiro, às 19h30 (de Brasília), pela sétima rodada do Campeonato Paulista. Atualmente, o Peixe ocupa a segunda colocação do Grupo B, com três pontos a menos que o Guarani.

continua após a publicidade