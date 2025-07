Veja o salário milionário de Cucurella, lateral ‘odiado’ do Chelsea

O Fluminense terá o Chelsea pela frente na semifinal do Mundial de Clubes e mais uma vez enfrenta um adversário que se destaca pelo investimento de primeiro prateleira na folha salarial. A equipe inglesa tem o quarto maior gasto com salários entre todos os times que disputaram o mundial, atrás apenas do Real Madrid, Bayern de Munique e o rival Manchester City.

No total, o investimento do Chelsea é de 169 milhões de euros anualmente em salários, o que corresponde a R$ 1,089 bilhão na cotação atual. A informação é da plataforma Capology, especializada em salários de jogadores e finanças dos clubes. Entre os dez maiores salários dos Blues, está o lateral esquerdo espanhol Marc Cucurella. O jogador ocupa a sexta posição no ranking e recebe um valor milionário do clube.

Cucurella vem se destacando no futebol mundial pelas boas atuações pelo Chelsea e, principalmente, pelas grandes partidas com a seleção da Espanha, onde conquistou a Eurocopa de 2024. Entretanto, o lateral também é marcado pelo seu carisma pouco admirado pelos adversários e por torcedores nas redes sociais. Por isso, muitos dizem que ele é "odiado" pelo seu comportamento.

O espanhol já se envolveu em algumas polêmicas de provocação a adversários dentro e fora de campo, comemorações "exageradas" após títulos e até o envolvimento em um lance de um pênalti não marcado na semifinal da Eurocopa.

No Chelsea, Marc Cucurella recebe anualmente 9,1 milhões de euros, ou R$ 58,1 milhões na cotação atual. Mensalmente, o valor é de R$ 4,8 milhões, cifra altíssima e rara de ser vista no futebol brasileiro. O jogador ainda tem quatro anos de contrato restantes com o clube inglês.

O valor pago ao lateral espanhol corresponde, sozinho, a 15% do que Fluminense gasta a cada temporada com os salários de todos os jogadores do seu elenco. O Tricolor das Laranjeiras teve um gasto de R$ 378 milhões na última temporada somando os vencimentos dos seus atletas.

Cucurella e Estêvão protagonizram um bom duelo em jogo do Mundial. (Foto: Francois Nel / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

As polêmicas de Marc Cucurella na carreira

Após o duelo contra o Palmeiras, que terminou com a eliminação do alviverde para o Chelsea nas quartas de final do Mundial, parte dos torcedores brasileiros se dividiram quando o tema foram os desentendimentos entre Cucurella e Estêvão ao longo da partida. Os dois desentenderam e se provocaram durante do duelo, o que gerou um incômodo de alguns usuários na internet. Outros apontaram um comportamento "desnecessário" do atleta do Chelsea pelas provocações.

Esse tema já foi debatido, por exemplo, quando Cucurella teve discussões com o atacante Erling Haaland, do Manchester City. Isso resultou em uma canção cantada e repercutida na internet feita em homenagem ao lateral, muito cantada também após o título da Eurocopa com a Espanha.

Na competição de seleções, a polêmica envolvendo Cucurella aconteceu diante da Alemanha, na semifinal do torneio, quando uma bola bateu no seu braço após um chute do volante Kimmich e a arbitragem de campo ou VAR não assinalaram irregularidade. Semanas depois, a Fifa emitiu um comunicado onde admitiu que os árbitros da partida erraram e que a infração deveria ter resultado em pênalti para os alemães.