Alguns gigantes do futebol europeu não conseguiram a classificação direta para as oitavas de final da Champions League. Com isso, disputarão uma repescagem em busca da sonhada vaga. Entre esses times, estão Bayern de Munique, Manchester City e Real Madrid. E um dos três citados estará fora do mata-mata da maior competição de clubes do Velho Continente.

Os oito primeiro colocados da fase de liga, novidade no formato da Champions League, se classificaram diretamente para as oitavas de final. Os times que terminaram entre as 9ª e 24ª posições, por sua vez, disputarão a repescagem. A distribuição se dá da seguinte forma: 9º e 10º lugares enfrentarão 23º ou 24º colocados, e assim por diante. Dessa forma, o Manchester City (22º) terá Real (11º) ou Bayern (12º) como adversários.

O sorteio que definirá os jogos da repescagem acontecerá já nesta sexta-feira (31), às 8h (de Brasília), em Nyon, na Suíça. Os times melhor colocados na fase de liga decidirão o confronto em casa. Ou seja, o Manchester City necessariamente será visitante na partida decisiva contra um dos dois gigantes europeus. Veja o cenário abaixo.

Atalanta ou Borussia Dortmund x Sporting ou Club Brugge

Real Madrid ou Bayern de Munique x Celtic ou Manchester City

Milan ou PSV x Feyernoord ou Juventus

PSG ou Benfica x Mônaco ou Stade Brestois

Como terminou a fase de liga da Champions League?

--- Classificados ---

1º - Liverpool

2º - Barcelona

3º - Arsenal

4º - Inter de Milão

5º - Atlético de Madrid

6º - Bayer Leverkusen

7º - Lille

8º - Aston Villa

--- Na repescagem ---

9º - Atalanta

10º - Borussia Dortmund

11º - Real Madrid

12º - Bayern de Munique

13º - Milan

14º - PSV

15º - PSG

16º - Benfica

17º - Mônaco

18º - Stade Brestois

19º - Feyenoord

20º - Juventus

21º - Celtic

22º - Manchester City

23º - Sporting

24º - Club Brugge

--- Eliminados ---

25º - Dinamo Zagreb

26º - Stuttgart

27º - Shaktar Donetsk

28º - Bologna

29º - Estrela Vermelha

30º - Sturm Graz

31º - Sparta Praga

32º - RB Leipzig

33º - Girona

34º - RB Salzburg

35º - Slovan Bratislava

36º - Young Boys