Premiação do Mundial de Clubes: quanto vale a vaga na final?

O Mundial de Clubes está na reta final. As semifinais começam nesta terça-feira, e o prêmio financeiro para os clubes envolvidos já é impressionante. Chelsea, Fluminense, Real Madrid e PSG não disputam apenas uma vaga na final, mas também a chance de acumular mais uma verdadeira bolada da Fifa.

Pela participação nesta fase, os quatro semifinalistas já garantiram US$ 21 milhões (R$ 113,8 milhões). Mas a vaga na final vale ainda mais: US$ 30 milhões (R$ 162,6 milhões) estão reservados ao vice-campeão, enquanto quem levantar o troféu embolsará US$ 40 milhões (R$ 217 milhões).

💵 Premiação total por fase

Fase de grupos : US$ 15,2 milhões por participação (para clubes sul-americanos) US$ 2 milhões por vitória

: US$ 15,2 milhões por participação (para clubes sul-americanos) US$ 1 milhão por empate

Oitavas de final : US$ 7,5 milhões

: US$ 7,5 milhões Quartas de final : US$ 13,1 milhões

: US$ 13,1 milhões Semifinais : US$ 21 milhões

: US$ 21 milhões Vice-campeão : US$ 30 milhões

: US$ 30 milhões Campeão: US$ 40 milhões

💸 Quanto já faturou o Fluminense?

O Tricolor já acumula US$ 60,8 milhões (R$ 329,5 milhões) até aqui. Veja o detalhamento:

15,2 milhões de dólares (R$ 82,4 milhões) pela participação na fase de grupos do torneio.

US$ 2 milhões (R$ 10,8 milhões) pela vitória sobre Ulsan

US$ 2 milhões (R$ 10,8 milhões) pelos empates com o Borussia e Mamelodi Sundowns

US$ 7,5 milhões (R$ 40,6 milhões) pela classificação para as oitavas de final

US$ 13,1 milhões de dólares (R$ 71,04 milhões) pela vaga nas quartas.

US$ 21 milhões pela partipação nas semifinais

A disputa pela taça também é uma corrida por cifras astronômicas. Para os clubes ainda vivos no torneio, cada jogo pode valer dezenas de milhões — e um lugar definitivo na história (e no caixa).

