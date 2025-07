Semifinais do Mundial valem R$ 24 bilhões; veja elencos mais caros

O Mundial de Clubes entra em sua reta final nesta semana. As semifinais começam nesta terça-feira (8), com o duelo entre Chelsea e Fluminense, às 16h (de Brasília). Na quarta-feira (9), no mesmo horário, é a vez do PSG enfrentar o Real Madrid, no que promete ser um dos maiores confrontos do torneio.

Além do peso esportivo, a fase decisiva também chama atenção pelos valores bilionários envolvidos: juntas, as quatro equipes semifinalistas somam mais de R$ 24 bilhões em valor de mercado, considerando o elenco atual de cada clube segundo o site Transfermarkt.

💸 Valor dos elencos

Real Madrid : € 1,34 bilhão → R$ 8,58 bilhões

: € 1,34 bilhão → Chelsea : € 1,2 bilhão → R$ 7,68 bilhões

: € 1,2 bilhão → Paris Saint-Germain : € 1,12 bilhão → R$ 7,17 bilhões

: € 1,12 bilhão → Fluminense: € 86,15 milhões → R$ 551,3 milhões

⚽ Disparidade gritante

A diferença entre os clubes é expressiva. O elenco do Fluminense, por exemplo, vale 15 vezes menos do que o do Real Madrid, time mais valioso da competição. Mesmo assim, o Tricolor chegou às semifinais com grandes atuações contra Inter de Milão e Al-Hilal.

📅 Semifinais do Mundial de Clubes

08/07 – 16h : Chelsea 🆚 Fluminense

: Chelsea 🆚 Fluminense 09/07 – 16h: PSG 🆚 Real Madrid

Os vencedores dos confrontos se enfrentam na grande final, marcada para domingo (13), também às 16h (de Brasília).

Será que o peso do dinheiro vai falar mais alto nas semifinais? Ou ainda há espaço para zebras no Mundial mais bilionário da história?

