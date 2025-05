Veja ranking dos jogadores mais bem pagos na final da Champions League

A final da Champions League inédita entre PSG e Inter de Milão acontece no sábado (31), em Munique. Apesar de não estarem entre os favoritos ao título no início da temporada, os times estão entre as equipes que mais gastam com salários de jogadores. Mas, afinal, quais são os atletas mais bem pagos nessa final. Abaixo, o Lance! Biz mostra os valores e detalhes.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

Dembélé comemora gol pelo PSG na Champions League (Foto: Oli Scarff / AFP)

Atualmente, o PSG é o quarto clube com a maior folha salarial da Europa. Entre os jogadores da final, o parisiense Ousmané Dembelé é o que mais fatura com salário. O atleta ganha 18 milhões de euros (R$ 115,88 milhões) por ano.

A Inter de Milão, por outro lado, é o décimo clube que mais gasta na renumeração de seus atletas. No entanto, não muito longe de Dembelé, Lautaro Martínez, atacante da equipe italiana, ganha um salário expressivo e é o segundo jogador mais bem pago do confronto. O argentino fatura 16,6 milhões de euros (R$ 106,87) anuais.

continua após a publicidade

➡️Convocado e finalista da Champions League: qual é o salário do brasileiro Carlos Augusto?

Lautaro comemora gol pela Inter de Milão contra o Barcelona pela Champions League (Foto: Marco Bertorello / AFP)

Jogadores mais bem pagos na final da Champions League

Ousmane Dembelé (PSG) - 18 milhões de euros Lautaro Martínez (Inter de Milão) - 16,6 milhões de euros Khvicha Kvaratskhelia (PSG) - 16,3 milhões de euros Marquinhos (PSG) - 13,4 milhões de euros Achraf Hakimi (PSG) - 13,2 milhões de euros Lucas Hernández (PSG) - 13,2 milhões de euros Gianluigi Donnarumma (PSG) - 12,7 milhões de euros Nicolò Barella (Inter de Milão) - 12 milhões de euros Zaire-Emery (PSG) - 11,4 milhões de euros Hakan Calhanoglu (Inter de Milão) - 11,1 milhões de euros

Valores anuais

Dados divulgados pelo Capology