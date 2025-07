A iminente saída de Jhon Arias para o Wolverhampton traz um 'prejuízo duplo' para o Fluminense para o restante da temporada 2025. Além da perda técnica significativa para o elenco de Renato Gaúcho, a saída do colombiano desagradou parte da torcida tricolor pelo baixo retorno financeiro do negócio, passando a sensação de que o clube deixou de ganhar mais do que poderia com a venda do atacante para o futebol inglês.

Isso porque os termos do negócio não garantem ao Fluminense a totalidade dos 20 milhões de euros (R$ 129,5 milhões) que serão pagos pela transferência aos Wolves. O Tricolor das Laranjeiras é dono de apenas 50% do passe de Jhon Arias, enquanto a outra metade pertence ao Patriotas, clube da Colômbia que revelou o atacante negociou ele em 2021 com o América de Cali. Isso significa que o Flu não receberá o valor completo, o que torna a transação menos atrativa para o bolso do time.

Em 2025, o Fluminense fechou a contratação do atacante Cannobio, que atuava no Athletico-PR, por 6 milhões de euros, cerca de R$ 37 milhões na cotação da época. Pouco antes do Mundial de Clubes, acertou a chegada de Soteldo, que deixou o Santos, por 5,4 milhões de dólares, ou R$ 30 milhões. Ao somar os dois investimentos, o Tricolor gastou R$ 67 milhões, valor superior aos 10 milhões de euros que receberá por Arias, o que corresponde a pouco mais de R$ 64 milhões na cotação atual.

Assim, o clube gastou mais em duas peças - uma delas que ainda não teve tempo de se provar na equipe - do que na venda do principal jogador do elenco na atualidade. Apesar de não se tratar de um jovem jogador da base de Xerém, Arias é um ativo importante para o Fluminense. Não à toa, alcançou a segunda maior venda da história do time com o valor de 20 milhões de euros, ficando atrás apenas de André, que saiu para o mesmo Wolverhampton por 22 milhões de euros em 2024.

Prejuízo técnico para o Fluminense

A situação se tornou motivo de reclamação de parte da torcida pelo "status" dos dois contratados usados na comparação. Cannobio não se firmou como peça-chave no Fluminense desde que chegou e, apesar dos momentos de titularidade, não assumiu o posto com a chegada de Renato Gaúcho. Em 2025, são 26 jogos, seis gols e duas assistências.

No caso de Soteldo, o venezuelano não faz grande temporada até aqui. No Santos, antes de sair para defender o Fluminense, foram 17 jogos e nenhum gol marcado, além de duas assistências. Entretanto, conviveu com lesões que o tiraram de campo por um período significativo. No próprio Fluminense já sofreu com a parte física e ficou de fora de toda a fase de grupos do Mundial, estreando pelo clube apenas no mata-mata.

Aos 27 anos, Arias está no auge de sua forma e foi um dos grandes destaques do Fluminense durante o Mundial, recebendo três prêmios de "melhor jogador em campo" nas partidas contra Borussia Dortmund, Inter de Milão e Ulsan HD.