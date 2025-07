Arias pode bater recorde: veja maiores vendas da história do Fluminense

O Fluminense pode estar perto de realizar a maior venda de sua história. Após se destacar no Mundial de Clubes, o atacante Jhon Arias entrou na mira do Wolverhampton, da Premier League. O clube inglês ofereceu 20 milhões de euros (cerca de R$ 130 milhões) pelo colombiano, mas a proposta foi recusada pelo Tricolor nesta segunda-feira (14).



Os Wolves, porém, já sinalizaram que farão uma nova oferta em breve, o que abre a possibilidade de Arias superar o recorde de André.

Nos bastidores, a negociação é tratada como provável. Apesar de não querer perder um dos pilares do elenco, a diretoria entende o sonho de Arias de jogar na Europa. Prestes a completar 28 anos, o camisa 21 enxerga no Wolverhampton uma das últimas oportunidades de realizar esse desejo.

💸 Arias pode ultrapassar André no ranking

Caso a nova proposta ultrapasse os € 22 milhões pagos por André, Arias assumirá o topo do ranking de maiores vendas da história do Fluminense.

Vale lembrar que o Fluminense não receberá a totalidade do valor: o clube possui 50% dos direitos econômicos de Arias, enquanto os outros 50% pertencem ao Patriotas-COL.

📊 Maiores vendas da história do Fluminense

(valores absolutos, sem correção pela inflação)

1️⃣ André – € 22 mi (2024, Wolverhampton)

2️⃣ Gerson – € 18,5 mi (2016, Roma)

3️⃣ Kauã Elias – € 17 mi (2025, Shakhtar Donetsk)

4️⃣ Richarlison – € 12,4 mi (2017, Watford)

5️⃣ João Pedro – € 11,5 mi (2020, Watford)

6️⃣ Pedro – € 11 mi (2019, Fiorentina)

Com uma eventual proposta acima dos € 22 milhões, Arias poderá se tornar o líder isolado da lista — e o segundo jogador tricolor vendido ao Wolverhampton no intervalo de um ano.

