Após deixar o Real Madrid, Luka Modric foi anunciado oficialmente como jogador do Milan na tarde desta segunda-feira (14). O meio-campista assinou por uma temporada com o clube italiano e deixa a Espanha após 13 temporadas e 28 títulos conquistados. No novo acordo, o croata receberá um salário milionário do novo time, mas consideravelmente menor do que era pago pela equipe madridista.

Segundo informações da ESPN internacional, Modric receberá 3,5 milhões de euro, cerca de R$ 22,5 milhões na cotação atual, pela temporada 2025/26, período de vigência do seu contrato. O valor, segundo a emissora, já considera o bônus que será pago pelo Milan ao meia.

Em suas últimas renovações de contrato, Modric precisou negociar reduções salarias com o Real Madrid. Segundo o site Capology, especializado em finanças no futebol e salários de atletas, o croata recebeu 10,4 milhões de euros (R$ 67,3 milhões) por ano no último contrato, assinado em 2024 e que valia por uma temporada. Essa foi a estratégia encontrada pelo clube espanhol para manter o jogador sem se comprometer com altos valores na folha salarial do camisa 10, que precisou ceder ao longo do tempo para diminuir seus vencimentos a cada renovação.

Segundo o Capology, há cinco temporadas atrás, em 2020/21, Mordric recebia do Real Madrid quase 22 milhões de euros anuais. Com a queda nos valores, o meia saiu do top dez de maiores salários pagos pelo clube. Agora, por ter assinado com uma equipe menos poderosa financeiramente, voltou a ter uma redução brusca na sua folha.

O novo salário de Modric é menor do que o valor recebido por Endrick no Real Madrid e ocuparia apenas a penúltima posição entre todos do plantel analisados pela plataforma. Ficaria à frente apenas de Jesus Vallejo, último da lista com 1,8 milhão de euros anuais.

Modric assinou por uma temporada com o Milan após deixar o Real Madrid. (Foto: Divulgação/Milan)

Veja carreira de Modric no Real Madrid

Modric finalizou sua histórica passagem pelo Real Madrid após 13 anos e entra em um novo, e provavelmente o último, desafio de sua carreira. No anúncio prévio, Modric deu suas primeiras palavras como jogador do Milan.

- Já estou em Milão. Muito feliz de estar aqui para começar um novo capítulo na minha carreira. Um grande abraço a todos - disse o meia.

Em sua passagem de 13 temporadas pelo Real Madrid, Modric venceu 394 jogos, marcou 43 gols e conquistou 28 títulos em 597 jogos. Se tornou como o maior vencedor da história merengue, incluindo seis Ligas dos Campeões, seis Mundiais de Clubes e quatro Campeonatos Espanhóis. Mesmo prestes a completar 39 anos, Modric foi o jogador com mais partidas pelos Blancos em 2024/25, com 65, o que demonstra toda a sua condição física para mais um ano de futebol.

Em toda sua carreira, Modric conquistou 33 títulos e pode ser um pilar dentro e fora de campo para Massimiliano Allegri. O treinador é bastante vitorioso no contexto italiano e foi contratado justamente com o objetivo de retomar a matriz vitoriosa do Milan.