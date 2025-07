Copa Sul-Americana: veja quanto vale a vaga para as oitavas de final

As competições continentais estão de volta após a pausa para o Mundial de Clubes. A Copa Sul-Americana, por exemplo, retoma nesta terça-feira (15) com os confrontos da repescagem. Nessa fase, os times que ficaram em segundo lugar na Sul-Americana encaram as equipes que terminaram em terceiro na Libertadores, em busca de uma vaga nas oitavas de final da segunda competição mais importante da América do Sul. Mas, afinal, quanto vale a classificação para as oitavas?

Neste ano, a Conmebol aumentou a premiação dada aos clubes da Copa Sul-Americana. O valor do campeão do torneio já havia sido anunciado e teve um crescimento de US$ 500 mil, ou R$ 2,8 milhões para este ano. No total, o vencedor receberá cerca de US$ 6,5 milhões, ou R$ 36 milhões na cotação atual.

Nos playoffs, os clubes participantes recebem US$ 500 mil (R$ 2,8 milhões). Aos que passarem para as oitavas de final do torneio serão premiados com um bônus de US$ 600 mil (R$ 3,4 milhões).

Vasco jogará contra o Independiente del Valle nos playoffs da Copa Sul-Americana (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Premiação fase-a-fase da Copa Sul-Americana

1ª fase (pré-torneio já disputado): US$ 225 mil (R$ 1,2 milhão) para quem jogou em casa, e US$ 250 mil (R$ 1,4 milhão) para quem jogou fora

Fase de grupos: US$ 900 mil (R$ 5 milhões) + US$ 115 mil por vitória (R$ 641 mil)

Playoff: US$ 500 mil (R$ 2,8 milhões)

Oitavas de final: US$ 600 mil (R$ 3,3 milhões)

Quartas de final: US$ 700 mil (R$ 3,9 milhões)

Semifinal: US$ 800 mil (R$ 4,5 milhões)

Vice-campeão: US$ 2 milhões (R$ 11,2 milhões)

Campeão: US$ 6,5 milhões (R$ 36,3 milhões)

