Clube do interior paulista chega a 1 milhão nas redes e sobe no ranking nacional

O Botafogo-SP alcançou neste mês de julho um milhão de seguidores nas redes sociais, incluindo Instagram, TikTok, YouTube, Facebook e X (antigo Twitter). O feito só foi alcançado por 30 clubes do Brasil.

O crescimento digital do clube consolidou o Botafogo-SP como o segundo time do interior paulista com maior presença online, atrás apenas do Red Bull Bragantino. Segundo o ranking de junho de 2025 do Ibope Repucom, o Pantera registrou um avanço de 6% na base de seguidores no último semestre, conquistando 59.427 novos perfis.

O relatório divulgado pelo Ibope Repucom marcou a subida do Botafogo-SP na posição no ranking geral, que agora figura na 29ª posição. Além disso, o clube se estabeleceu na oitava colocação entre os times mais engajados da Série B.

Equipe do Botafogo-SP comemora gol durante partida contra o Red Bull Bragantino no Paulistão 2025 (Foto: Thiago Calil/AGIF)

— Aumentar a nossa presença digital é um dos objetivos que vem sendo cuidadosamente trabalhados ano a ano. Valorização da história, identificação com a cidade e região e diversas campanhas que buscam engajar a torcida, nosso maior patrimônio, hoje nos trazem esses resultados. É uma construção de diversas mãos: clube, Attitude Esportiva e torcida. E há três anos nossos resultados no Ibope Repucom nos mostram que estamos no caminho certo e com um grande potencial de atrair novos projetos — ressaltou Laura Lousada, gerente de marketing do Botafogo-SP.

O aumento do engajamento das redes reflete a popularidade do clube no cenário nacional. Em pesquisa realizada pelo Pulso do Torcedor 2024, publicada pela Atlas Intel em parceria com o Estadão, o Botafogo-SP é o time com mais torcida no interior paulista.