Jorge Jesus topa redução salarial milionária para assinar com o Al-Nassr

Após ser demitido do Al-Hilal em maio deste ano, Jorge Jesus foi anunciado como novo técnico do rival Al-Nassr, também da Arábia Saudita. O técnico português troca de time após duas temporadas seguidas no ex-clube de Neymar e já havia assumido o posto em 2018/19. Agora, treinará a equipe de Cristiano Ronaldo e topou uma redução salarial milionária para fechar com a equipe.

Segundo o jornal saudita Asharq Al-Awsat, o tempo de contrato ainda não está bem definido, podendo ser de um a dois anos. Entretanto, a base de valores foi estabelecida e Jorge Jesus receberá US$ 7 milhões, R$ 39 milhões na cotação atual, por temporada. O valor, apesar de ser relevante, é menor do que o português faturava quando comandava o Al-Hilal.

Lá, ao assinar contrato em 2023/24, Jorge Jesus acertou bases salariais em torno de R$ 78 milhões anuais, cifra que é cerca de 43% maior do que o contrato oferecido - e aceito - pelo técnico português. O antigo salário colocava o treinador no top dez entre os técnicos mais bem pagos do mundo. Agora, com a redução salarial e chegada de outros nomes e clubes e seleções, como Carlo Ancelotti no Brasil, o comandante do Al-Nassr deixa o posto.

Jorge Jesus deixou o Al-Hilal em maio deste ano. (Foto: Divulgação / Al-Hilal)

Como foi a contratação de Jorge Jesus no Al-Nassr

Jesus chega ao Al-Nassr com o apoio de Cristiano Ronaldo. O craque português precisou intervir para ajudar o clube e o treinador chegarem num comum acordo entre as partes. Nas últimas semanas, o clube saudita passou por reformulações, incluindo as saídas de Majed Al-Sorour, antigo CEO, e Stefano Pioli, ex-técnico da equipe. As mudanças internas foram exigências do craque de 40 anos, que colocou condições para seguir defendendo as cores do time.

Esta será a primeira oportunidade de trabalho de Jorge Jesus tendo Cristiano Ronaldo como comandado. O astro renovou contrato com o Al-Nassr até o fim de junho de 2027, e será conduzido pelo compatriota por pelo menos uma temporada, segundo o acordo contratual.

Apesar da nova parceria, segundo o jornalista local Falah Al Qahtani, o técnico reduzirá a minutagem do camisa 7 nos campos sauditas. A tendência é que Ronaldo tenha lesões evitadas e seu futebol potencializado em jogos de maior expressão.