Vice do Mundial, PSG injeta milhões na economia de Paris com projetos sociais

Mesmo sem o título no Mundial de Clubes, o PSG segue colhendo os frutos de uma década de crescimento acelerado — dentro e fora de campo. De acordo com o Centro de Direito e Economia do Esporte (CDES), o clube gerou 243 milhões de euros para a economia de Paris desde 2011, com destaque para a movimentação no turismo, comércio, transportes e novos empregos na capital francesa.



💰 Receita em alta

Com Nasser Al-Khelaifi no comando desde 2011, o PSG saltou de € 95 milhões em faturamento na temporada 2010/11 para € 806 milhões em 2024/25 — crescimento médio de 17,4% ao ano. Na última temporada, além do vice-campeonato no Mundial, o clube conquistou a tríplice coroa europeia: Champions, Francês e Copa da França.

🎟️ Turismo e matchday em alta

O impacto é visível: 29% do público nos jogos do PSG no Parque dos Príncipes em 2024/15 veio de fora de Paris, sendo 14% de outros países. O número ajuda a explicar o crescimento dos setores de hotelaria e comércio nos dias de jogo.

- Paris segue sendo, após décadas, a mais procurada cidade do mundo pelos turistas. A França é o país em que nasceu a ideia da Copa do Campeões da Europa. Mas ambos, Paris e a França, nunca tiveram um clube protagonista da Europa. O PSG ocupou um lugar que precisava ser ocupado, e que nao só os parisienses demandavam, mas pessoas de todo o mundo - aponta Thiago Freitas, COO da Roc Nation Sports no Brasil.

📚 Projetos sociais com retorno econômico

Duas iniciativas sociais ganham destaque:

Campus PSG: inaugurado em 2023, gerou centenas de empregos e abriga a École Rouge & Bleu, voltada para crianças de 7 a 11 anos. PSG for Communities: promove inclusão de crianças com autismo e desenvolvimento do futebol feminino em comunidades carentes.

Existe uma estimativa de que mais de 20 mil jovens já foram beneficiados pelas ações.

- Projetos sociais não são apenas instrumentos de transformação humana, eles movimentam a economia, criam empregos e fortalecem territórios. Quando um clube como o PSG integra impacto social à sua estratégia, mostra que o investimento em comunidades é também um investimento de alta performance econômica - diz Vanessa Pires, CEO da Brada.

📈 O modelo se espalha

O uso do esporte como ferramenta de transformação tem crescido globalmente. No Brasil, projetos financiados por leis de incentivo, como o Circuito de Stand Up Paddle e o projeto Na Atividade, têm gerado empregos, movimentado comunidades e ocupado espaços públicos com esporte.

- A atividade física é uma grande incentivadora da evolução do aluno em diferentes aspectos, com impacto direto na saúde e qualidade de vida do estudante, assim como no desenvolvimento cognitivo e social, além de trazer lições valiosas para a vida - diz Henrick Oprea, diretor da Escola Suíça de Brasília (SIS Brasília).

