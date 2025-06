Veja lucro milionário de John Textor com venda do Crystal Palace

Uma das grandes “dores de cabeça” de John Textor está prestes a acabar — e com um lucro milionário. O empresário norte-americano, dono da SAF do Botafogo e do Lyon, acertou a venda de sua participação de 43% no Crystal Palace, da Inglaterra. O comprador é Woody Johnson, proprietário do New York Jets, da NFL.

O valor do negócio é de £190 milhões, o que equivale a R$ 1,4 bilhão na cotação atual.

💼 Investimento inicial bem menor

Textor havia comprado essa fatia do clube inglês em agosto de 2021, por £87,5 milhões — o equivalente a cerca de R$ 630,9 milhões na época. Corrigindo pela inflação do período (IPCA), esse valor hoje seria próximo de R$ 790 milhões.

✅ Lucro estimado com a operação: R$ 615 milhões.

Esse montante é superior, por exemplo, ao que o empresário desembolsou para assumir o controle do Botafogo. Em 2022, ele pagou R$ 400 milhões por 90% das ações da SAF do clube, valor que atualizado chega a cerca de R$ 470 milhões.

🏆 Impacto esportivo e regulatório

Além do retorno financeiro, a venda destrava uma situação esportiva delicada: o Crystal Palace poderá disputar a UEFA Europa League na próxima temporada. Isso porque a UEFA proíbe que dois clubes com o mesmo proprietário atuem na mesma competição europeia.

Como a Eagle Football — grupo de Textor — também controla o Lyon, a participação do Palace estava em risco. A venda, porém, ainda depende da aprovação da Premier League e do “Teste de Pessoas Idôneas e Aptas”, aplicado a novos donos de clubes.

🤝 Quem é o comprador?

Woody Johnson, além de empresário, é ex-embaixador dos Estados Unidos no Reino Unido. Ele emergiu como o principal interessado na fatia de Textor nas últimas semanas. Com a conclusão da negociação, o Palace deve oficializar sua vaga nas competições europeias, e Textor dará um importante passo para consolidar seus planos no Lyon e no Botafogo.

