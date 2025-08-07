Impacto financeiro: veja quanto o Flamengo deixará de receber por queda na Copa do Brasil
Rubro-Negro foi eliminado pelo Atlético-MG
O Flamengo foi eliminado na Copa do Brasil na noite desta quarta-feira (6). Após empate no placar agregado com o Atlético-MG (1 a 1), o Rubro-Negro levou a pior na disputa de pênaltis e se despediu do torneio. Diante deste cenário, o clube carioca deixará de receber uma premiação milionária na competição, que poderia chegar a cerca de R$ 91 milhões.
Por eliminar o Botafogo-PB na terceira fase e garantir a vaga nas oitavas de final, o Flamengo receber R$ 5,9 milhões. Caso eliminasse o Atlético-MG, receberia mais R$ 4,7 milhões. O que não aconteceu.
Se repetisse o caminho da última temporada e garantisse o título desta edição da Copa do Brasil, o Rubro-Negro receberia cerca de R$ 91 milhões. Se terminasse como vice-campeão, seria premiado, no total, com R$ 47 milhões.
Confira as premiações que o Flamengo deixou de ganhar na Copa do Brasil
Quartas de final
- R$ 4.740.750
Semifinal
- R$ 9.922.500
Final
- Vice-campeão R$ 33.075.000
- Campeão: R$ 77.175.000
