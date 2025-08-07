menu hamburguer
Impacto financeiro: veja quanto o Flamengo deixará de receber por queda na Copa do Brasil

Rubro-Negro foi eliminado pelo Atlético-MG

Filipe Luís Flamengo
imagem cameraFilipe Luís durante jogo do Flamengo (Foto: Alexandre Loureiro/AGIF)
Lucas Bayer
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 07/08/2025
06:15
  Matéria
O Flamengo foi eliminado na Copa do Brasil na noite desta quarta-feira (6). Após empate no placar agregado com o Atlético-MG (1 a 1), o Rubro-Negro levou a pior na disputa de pênaltis e se despediu do torneio. Diante deste cenário, o clube carioca deixará de receber uma premiação milionária na competição, que poderia chegar a cerca de R$ 91 milhões.

Por eliminar o Botafogo-PB na terceira fase e garantir a vaga nas oitavas de final, o Flamengo receber R$ 5,9 milhões. Caso eliminasse o Atlético-MG, receberia mais R$ 4,7 milhões. O que não aconteceu.

Se repetisse o caminho da última temporada e garantisse o título desta edição da Copa do Brasil, o Rubro-Negro receberia cerca de R$ 91 milhões. Se terminasse como vice-campeão, seria premiado, no total, com R$ 47 milhões.

Filipe Luís conversa com José Boto após título do Flamengo na Taça Guanabara
Filipe Luís em conversa com José Boto, diretor de futebol do Flamengo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Confira as premiações que o Flamengo deixou de ganhar na Copa do Brasil

Quartas de final

  • R$ 4.740.750

Semifinal

  • R$ 9.922.500

Final

  • Vice-campeão R$ 33.075.000
  • Campeão: R$ 77.175.000

