Impacto financeiro: veja quanto o Flamengo deixará de receber por queda na Copa do Brasil

O Flamengo foi eliminado na Copa do Brasil na noite desta quarta-feira (6). Após empate no placar agregado com o Atlético-MG (1 a 1), o Rubro-Negro levou a pior na disputa de pênaltis e se despediu do torneio. Diante deste cenário, o clube carioca deixará de receber uma premiação milionária na competição, que poderia chegar a cerca de R$ 91 milhões.

Por eliminar o Botafogo-PB na terceira fase e garantir a vaga nas oitavas de final, o Flamengo receber R$ 5,9 milhões. Caso eliminasse o Atlético-MG, receberia mais R$ 4,7 milhões. O que não aconteceu.

Se repetisse o caminho da última temporada e garantisse o título desta edição da Copa do Brasil, o Rubro-Negro receberia cerca de R$ 91 milhões. Se terminasse como vice-campeão, seria premiado, no total, com R$ 47 milhões.

Confira as premiações que o Flamengo deixou de ganhar na Copa do Brasil

Quartas de final

R$ 4.740.750

Semifinal

R$ 9.922.500

Final

Vice-campeão R$ 33.075.000

Campeão: R$ 77.175.000

