A XSports fará sua estreia no dia 16 de agosto, sábado, e inicia o projeto da primeira emissora 100% esportiva da TV aberta no Brasil. O canal, que funcionará 24 horas todos os dias da semana aposta, principalmente, em uma grande programação com eventos ao vivo e competições de diversas modalidades.

O canal aposta na exibição de campeonatos europeus de futebol, mas também abre espaço na grade para esportes olímpicos e modalidades como vôlei e basquete. O canal adquiriu os direitos de competições nacionais e internacionais.

Alguns dos nomes que estarão nas transmissões da Xsports são Milton Leite, narrador ex-Globo, e o comentarista Mauro Beting, que atua também na ESPN, SBT e na radio Jovem Pan. O ex-jogador Cristian, que vestiu a camisa de Corinthians e Grêmio, também é um dos nomes que integra o elenco da nova emissora. Os detalhes das competições que serão exibidos pelo canal foram anunciado em evento nesta quarta-feira (6).

Campeonatos de futebol

O futebol será a modalidade carro-chefe da Xsports, que terá em sua grade cinco das seis maiores da Europa. Premier League, EFL Championship (segunda divisão inglesa), La Liga, Serie A, Bundesliga e Liga Portugal serão transmitidas em sinal de TV aberta. Desses, apenas o campeonato alemão chegam à emissora como uma compra direta de direitos transmissão, os outros torneios são sublicenciados através da ESPN.

Neste fim de semana, o jogo que inaugura as transmissões da Xsports é o confronto entre Tottenham e Burnley, pela 1ª rodada da Premier League, às 11h da manhã. Às 13h, Blacknurn Rovers e Birmingham se enfrentam pela segunda divisão da Inglaterra. Mais tarde, às 15h30, Stuttgart x Bayern de Munique disputam a Supercopa da Alemanha, jogo que marca a estreia de Milton Leite nas narrações, ao lado de Mauro Beting.

No domingo (17), Ipswich Town e Southampton abrem a programação com mais um duelo da EFL Championship, às 8h, Nottingham e Brentford duelam às 10h pela Premier League. Mais tarde, às 16h30, o Atlético de Madrid estreia na La Liga diante do Espanyol fora de casa.

Esportes olímpicos

Entretanto, o canal aposta em campeonatos de modalidades ainda pouco exibidas nas mídias esportivas, principalmente na TV aberta. A Diamond League, principal competição de atletismo mundial, ganha espaço na programação da Xsports.

No vôlei, a emissora ainda não contará ligas nacionais. O campeonato adquirido pela Xsports é a Liga dos Campeões da Europa de Voleibol Masculino (CEV Volley), uma das principais ligas do euro vôlei. No basquete, o Novo Basquete Brasil, NBB, entrará na grade de transmissões e terá o ex-jogador e comentarista da modalidade Danilo Castro no elenco. A Euroliga de Basquete também foi adquirida pelo canal.

No automobilismo, a Nascar Cup Series, uma das categorias mais tradicionais das corridas nos Estados Unidos, também será transmitida no canal aberto. Às 20h30 do sábado, o canal exibe a etapa de Watkins Glen International, circuito da cidade de Nova Iorque.

O canal ainda exibirá o Longines Global Champions Tour, competição de hipismo que reúne os 30 melhores cavaleiros do mundo de acordo com o ranking de salto da FEI, e o Ultimate Tennis Showdown (UTS), campeonato de tênis criado pelo ex-jogador Patrick Mouratoglou, que já treinou a multicampeã do WTA Serena Williams.