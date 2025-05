O Crystal Palace conquistou um feito inédito no último sábado ao vencer o Manchester City por 1 a 0 na final da Copa da Inglaterra em Wembley. O resultado histórico não apenas garantiu ao clube seu primeiro grande título desde a fundação, em 1861, como também assegurou uma vaga na próxima edição da Europa League - marcando a primeira participação da equipe em competições europeias.

O gol decisivo foi marcado por Eberechi Eze logo nos primeiros minutos da partida. A vitória, no entanto, não veio sem polêmicas. O goleiro Dean Henderson escapou de uma possível expulsão após tocar a bola com a mão fora da área e, depois disso, foi fundamental ao realizar defesas importantes, incluindo a defesa de um pênalti cobrado por Marmoush.

A conquista da FA Cup coroa um ciclo de crescimento do Palace e encerra uma espera de 119 anos por um troféu de expressão. Antes disso, o clube havia sido vice-campeão da Copa da Inglaterra em duas ocasiões, 1990 e 2016, ambas derrotas para o Manchester United.

Crystal Palace comemorando o título da Copa da Inglaterra (Foto: Adrian Dennis/AFP)

O que muda com o título do Crystal Palace na corrida por vagas europeias

Com o título da Copa da Inglaterra, o Crystal Palace garantiu automaticamente uma vaga na fase de grupos da Europa League da próxima temporada, independentemente de sua posição final na Premier League. Atualmente, o time está no meio de tabela e não teria chance de classificação pela liga, o que torna o título ainda mais significativo.

A classificação do Palace afeta diretamente a distribuição das vagas para os clubes ingleses nas competições europeias. No total, seis times da Inglaterra disputarão a Champions League 2025/26 - os cinco primeiros colocados da Premier League, além do vencedor da final da Europa League entre Manchester United e Tottenham.

Tottenham e Manchester United se enfrentaram pela 25ª rodada da Premier League (Foto: Paul Ellis/AFP)

Com o Palace assegurando sua vaga na Europa League pela Copa da Inglaterra, a disputa pelo restante das vagas fica mais acirrada. O Newcastle, vencedor da Copa da Liga Inglesa, está atualmente com vaga para a Conference League, mas ainda pode alcançar o G-5 e subir de nível europeu. Já Chelsea, Brighton, Brentford, Fulham e Bournemouth seguem na briga por uma eventual oitava colocação que, dependendo de outros resultados e combinações, pode render uma vaga continental, para a Conference League

A diretoria do Crystal Palace já se prepara para reforçar o elenco para a inédita campanha europeia. O clube planeja contratações pontuais para dar mais profundidade ao grupo, especialmente no setor defensivo, já que existe uma possibilidade de o zagueiro Marc Guehi ser negociado nesta janela de transferências.

