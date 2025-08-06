Veja quanto o Corinthians faturou com a classificação na Copa do Brasil

O Corinthians eliminou o Palmeiras e avançou às quartas de final da Copa do Brasil. Nesta quarta-feira (6), o Timão bateu o rival por 2 a 0, no Allianz Parque. Além da vaga, a classificação garantiu uma premiação de R$ 4,7 milhões aos cofres alvinegros.

continua após a publicidade

É o segundo confronto eliminatório que o Corinthians venceu na atual edição da Copa do Brasil. Na terceira fase, o Timão eliminou o Novorizontino. Nesta temporada, a competição terá uma premiação recorde. O clube que conquistar o título desembolsará R$ 101 milhões.

A Copa do Brasil é o torneio com maior premiação no futebol brasileiro. O valor se tornou uma obsessão dos clubes brasileiro e ganhou ainda mais importância no calendário nacional. Para o Corinthians não é diferente.

continua após a publicidade

Com uma dívida avaliada em R$ 2.6 bilhões, o Corinthians convive com problemas financeiros e sofre para cumprir com pendências financeiras. No final de julho, o clube alvinegro começou a viabilizar uma antecipação de R$ 57 milhões.

Além disso, o clube projeta receber cerca de R$ 50 milhões em luvas pela renovação do contrato com a Nike. O valor é visto como essencial para aliviar a pressão financeira imediata, especialmente diante do risco de sofrer um transferban. Nesta semana, o CAS (Corte Arbitral do Esporte) determinou que o Corinthians deve pagar R$ 34 milhões ao Santos Laguna, pela contratação do zagueiro Félix Torres, até a próxima segunda-feira (11). Caso o prazo não seja cumprido, o clube será proibido de registrar novos jogadores.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Corinthians superou o Palmeiras na Copa do Brasil (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Próxima fase

O Corinthians ainda não sabe quem enfrentará nas quartas de final da Copa do Brasil. O adversário será definido em sorteio, que será realizado na próxima terça-feira (5), às 10h (de Brasília), na sede da CBF, no Rio de Janeiro.