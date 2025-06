Botafogo embolsa quantia milionária com classificação no Mundial; veja valor

Mesmo com a derrota por 1 a 0 para o Atlético de Madrid na noite desta segunda-feira (23), o Botafogo se classificou às oitavas de final do Mundial de Clubes, já que teve um saldo de gol maior que o clube espanhol. A classificação para a próxima fase do torneio rendeu ao Fogão uma premiação recheada por bônus de desempenho. O Lance!Biz mostra o valor.

Botafogo empatou com o Atlético de Madrid pelo Mundial de Clubes (Foto: Yuri Cortez / AFP)

Apenas pela participação no torneio, o Alvinegro já faturou US$ 15,21 milhões (R$ 96 milhões), valor fixo aos clubes da América do Sul. Além disso, ao vencer o PSG e o Seattle Sounders na fase de grupos, o Botafogo lucrou US$ 4 milhões (R$ 22 milhões) apenas com o desempenho na primeira fase do torneio.

Ao se classificar na noite desta segunda-feira (23), o Botafogo embolsou US$ 7,5 milhões (cerca de R$ 47,3 milhões), valor destinado aos clubes que participarem das oitavas de final. No total, o Fogão já faturou US$ 26,7 milhões (aproximadamente R$ 168,5 milhões) com premiações recebidas pela Fifa no Mundial de Clubes.

Quem Botafogo vai enfrentar nas oitavas?

Ao perder para o Atlético de Madrid na última rodada, o Botafogo se classificou. Porém, foi ultrapassado pelo PSG devido ao saldo de gols e terminou em segundo lugar do Grupo B. Agora, o Alvinegro espera o jogo entre Palmeiras e Inter Miami, às 22h (de Brasília), para descobrir quem será seu adversário nas oitavas de final.

Em caso de vitória do Palmeiras, teremos clássico brasileiro já nas oitavas. Porém, caso o Inter Miami vença, o Fogão enfrentará o time de Messi na próxima fase do torneio. Se houver empate, o adversário será decidido de acordo com o resultado no jogo entre Porto e Al-Ahly.

Premiação do Mundial de Clubes

🔹 Premiação fixa por continente

Europa : entre US$ 12,81 mi e US$ 38,19 mi

: entre US$ 12,81 mi e US$ 38,19 mi América do Sul : US$ 15,21 mi

: US$ 15,21 mi Concacaf, Ásia e África : US$ 9,55 mi

: US$ 9,55 mi Oceania: US$ 3,58 mi

🔹 Bônus por desempenho

Vitória na fase de grupos : US$ 2 mi

: US$ 2 mi Empate na fase de grupos : US$ 1 mi

: US$ 1 mi Oitavas de final : US$ 7,5 mi

: US$ 7,5 mi Quartas de final : US$ 13,125 mi

: US$ 13,125 mi Semifinais : US$ 21 mi

: US$ 21 mi Vice-campeão : US$ 30 mi

: US$ 30 mi Campeão: US$ 40 mi

