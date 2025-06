Campeão da Copa da Inglaterra, o Crystal Palace assegurou vaga para a próxima Europa League. Mesmo com seu lugar confirmado, os Eagles podem ser impedidos de participarem do torneio continental. O motivo se dá pela política da Uefa que impede a presença de dois clubes de um dono em comum no mesmo torneio. Além do Palace, o Lyon, de John Textor, também se classificou para a UEL.

Nos bastidores, o Palace já se movimenta para entrar com uma ação contra a Uefa para não perder sua vaga na competição. Além de John Textor, Steve Parish, Josh Harris e David Blitzer terão uma reunião com a entidade que rege o futebol europeu nesta terça-feira (3) para debater sobre a problemática. O prazo máximo para a definição foi no dia 1º de março.

Fato é que o Crystal Palace, até ali, não sabia que tinha chances de disputar a Europa League, visto que estava longe da vaga via Premier League e apenas sonhava com a classificação via Copa da Inglaterra. Em maio, porém, a equipe surpreendeu o Manchester City e foi campeã de forma inédita. Caso consiga a liberação, será a primeira vez na história que o clube disputará o torneio.

Jogadores do Crystal Palace erguem o troféu (Foto: Glyn KIRK / AFP)

A defesa do Crystal Palace usará como exemplo uma das brechas permitidas pela Uefa na última temporada, em que Manchester City e Girona, que pertencem ao mesmo grupo de donos, foram liberados para atuarem na Champions League. A tendência, porém, é que a entidade volte a ser rígida depois do "deslize" no episódio em questão.

Leia a regra da Uefa sobre a participação de clubes do mesmo dono em uma competição 📝

Regulamentação da UEFA sobre Propriedade e Influência em Clubes

"Nenhum clube que participe de uma competição de clubes da UEFA pode, direta ou indiretamente, possuir ou negociar títulos ou ações de qualquer outro clube participante de uma competição de clubes da UEFA; ... estar envolvido, a qualquer título, na gestão, administração e/ou desempenho esportivo de qualquer outro clube participante de uma competição de clubes da UEFA; ou ter qualquer poder, a qualquer título, na gestão, administração e/ou desempenho esportivo de qualquer outro clube participante de uma competição de clubes da UEFA.

Ninguém pode estar simultaneamente envolvido, a qualquer título, na gestão, administração e/ou desempenho esportivo de mais de um clube participante de uma competição de clubes da UEFA.

"Nenhuma pessoa física ou jurídica pode ter controle ou influência sobre mais de um clube participante de uma competição de clubes da UEFA, (incluindo) deter a maioria dos direitos de voto dos acionistas; ter o direito de nomear ou destituir a maioria dos membros do órgão administrativo, de gestão ou de supervisão do clube; ser acionista e, sozinho, controlar a maioria dos direitos de voto dos acionistas de acordo com um acordo celebrado com outros acionistas do clube; ou ser capaz de exercer, por qualquer meio, uma influência decisiva na tomada de decisões do clube."

