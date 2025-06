John Textor acerta venda de clube por mais de um bilhão, diz jornal

Segundo informações do L'Équipe, John Textor assinou, neste domingo (22), a venda de todas as ações que detinha do Crystal Palace para o dono do New York Jets, franquia da NFL, de futebol americano. O empresário norte-americano, que detém 90% da SAF do Botafogo, vendeu 45% das ações do clube inglês por pouco mais de 200 milhões de euros (quase 1.3 bilhão de reais).

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Textor já negociava há semanas com Woody Johnson, bilionário americano de 78 anos e dono da franquia da NFL, e fechou neste domingo a venda em definitivo juno com o grupo Eagle Football, do qual é sócio. Neste contexto, o L'Équipe informa que a finalização da venda agora depende da aprovação da Premier League e da Superliga Feminina da Inglaterra.

continua após a publicidade

A venda da parte de John Textor do Crystal Palace era questão de tempo. Devido a uma norma da Uefa, o clube estava ameaçado a não disputar a próxima edição da Europa League mesmo após conquistar a Copa da Inglaterra.

Entenda a questão entre Crystal Palace, John Textor e Uefa

Jogadores do Crystal Palace erguem o troféu (Foto: Glyn KIRK / AFP)

Mesmo após garantir presença na Europa League ao vencer a Copa da Inglaterra, a presença do Crystal Palace na competição foi posta em dúvida, uma vez que John Textor também é dono do Lyon, que conquistou classificação para o torneio via Ligue 1. Por outro lado, David Blitzer é dono do Brondby, que está qualificado para a Conference League. Com isso, a "queda" dos ingleses para a Conference League também não é uma opção evido às regras de propriedade multiclube.

continua após a publicidade

No início de junho, Textor e outros membros do Crystal Palace estiveram em uma reunião com representantes da Uefa em busca de uma solução. No entanto, o organismo rejeitou a opção de colocar as ações no clube inglês na mão de outros administradores para a próxima temporada devido a perda do prazo para registrar o negócio.

Com a venda em definitivo das partes de John Textor do Crystal Palace, o clube está agora liberado para disputar a próxima edição da Europa League.

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.