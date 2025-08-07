menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!

Times

Futebol

Esportes

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsLance! Biz

US Open, que terá estreia de João Fonseca, tem premiação recorde; valores

Brasileiro acerta arremesso em torneio canadense

US Open de 2025 tem premiação recorde (Jamie Squire/Divulgação)
imagem cameraUS Open de 2025 tem premiação recorde (Jamie Squire/Divulgação)
unnamed-2-aspect-ratio-1024-1024
Gustavo Loio
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 07/08/2025
04:20
  • Matéria
  • Mais Notícias

Nesta quarta-feira (06), o US Open informou o aumento da premiação para a edição deste ano, que começa no próximo dia 24. O torneio conta com a estreia de João Fonseca, número 49 do mundo, que vai completar 19 anos três dias antes da abertura da competição em Nova York.

➡️ Próximo torneio de João Fonseca recebeu investimento bilionário; vídeo

➡️ Próximo torneio de João Fonseca recebeu investimento bilionário; vídeo

A premiação total receberá um aumento de 20% em relação à edição de 2024: de US$ 75 milhões para US$ 90 milhões.

continua após a publicidade

Relacionadas

Todos os 128 que disputarão a primeira rodada em Flushing Meadows vão receber US$ 110 mil. Já a vaga à segunda fase vai garantir uma premiação de US$ 154 mil.

A premiação é a mesma para as chaves masculina e feminina de simples. E a(o) campeã(o) vai embolsar nada menos que US$ 5 milhões.

Abaixo, todos os valores, nas simples

US Open de tênis anuncia premiação recorde (Reprodução)
US Open de tênis anuncia premiação recorde (Reprodução)


João Fonseca vai debutar em Nova York

Campeão do Grand Slam americano em 2023, como juvenil, o número 1 do Brasil vai disputar o torneio pela primeira vez como profissional. Até agora, em competições desse nível, o melhor resultado do brasileiro foi a terceira rodada, que ele alcançou em Roland Garros, no saibro, em junho, e em Wimbledon, na grama, no mês seguinte, perdendo, respectivamente, para o britânico Jack Draper e para o chileno Nicolas Jarry. Já no Aberto da Austrália, após derrotar o então número 9 do mundo, o russo Andrey Rublev na estreia (em sua maior vitória na carreira até aqui), o brasileiro parou na segunda rodada.

continua após a publicidade


Antes do US Open, João Fonseca, que vem de derrota na primeira rodada de Toronto, disputa o Masters 1000 de Cincinnati, nos EUA, também na quadra rápida. Seu rival de estreia é o chinês Yunchaokete Bu, 76º, em confronto inédito.

Quem avançar enfrenta o espanhol Alejandro Fokina (19º).

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O chinês Yunchaokete Bu, rival de João Fonseca na estreia de Cincinnati (Reprodução)
O chinês Yunchaokete Bu, rival de João Fonseca na estreia de Cincinnati (Reprodução)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias