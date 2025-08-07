Nesta quarta-feira (06), o US Open informou o aumento da premiação para a edição deste ano, que começa no próximo dia 24. O torneio conta com a estreia de João Fonseca, número 49 do mundo, que vai completar 19 anos três dias antes da abertura da competição em Nova York.



A premiação total receberá um aumento de 20% em relação à edição de 2024: de US$ 75 milhões para US$ 90 milhões.



Todos os 128 que disputarão a primeira rodada em Flushing Meadows vão receber US$ 110 mil. Já a vaga à segunda fase vai garantir uma premiação de US$ 154 mil.



A premiação é a mesma para as chaves masculina e feminina de simples. E a(o) campeã(o) vai embolsar nada menos que US$ 5 milhões.



Abaixo, todos os valores, nas simples



US Open de tênis anuncia premiação recorde (Reprodução)



João Fonseca vai debutar em Nova York

Campeão do Grand Slam americano em 2023, como juvenil, o número 1 do Brasil vai disputar o torneio pela primeira vez como profissional. Até agora, em competições desse nível, o melhor resultado do brasileiro foi a terceira rodada, que ele alcançou em Roland Garros, no saibro, em junho, e em Wimbledon, na grama, no mês seguinte, perdendo, respectivamente, para o britânico Jack Draper e para o chileno Nicolas Jarry. Já no Aberto da Austrália, após derrotar o então número 9 do mundo, o russo Andrey Rublev na estreia (em sua maior vitória na carreira até aqui), o brasileiro parou na segunda rodada.

Antes do US Open, João Fonseca, que vem de derrota na primeira rodada de Toronto, disputa o Masters 1000 de Cincinnati, nos EUA, também na quadra rápida. Seu rival de estreia é o chinês Yunchaokete Bu, 76º, em confronto inédito.



Quem avançar enfrenta o espanhol Alejandro Fokina (19º).



