Athletico fatura valor milionário com classificação às quartas de final da Copa do Brasil

O Athletico faturou uma bolada milionária com a classificação às quartas de final da Copa do Brasil. Com um a mais, o Furacão venceu o São Paulo por 1 a 0 no tempo normal e depois foi 3 a 0 nas penalidades, na noite de quarta-feira (6), na Arena da Baixada.

Na ida, o Tricolor tinha vencido o Furacão por 2 a 1 na quinta-feira (31), no Morumbis, e jogava por empate ou qualquer vitória. O adversário do Athletico será definido por sorteio na terça-feira (12), às 11h30, na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). As quartas de final estão previstas para 27 de agosto e 11 de setembro.

Com a passagem de fase, o Athletico garantiu R$ 4.740.750 em premiação. Antes, por participar das oitavas de final, já tinha recebido R$ 3.638.250. O Furacão também embolsou R$ 1.378.125 por ter disputado a primeira fase, R$ 1.543.500 na segunda fase e R$ 2.315.250 pela terceira fase da competição.

Assim, o Furacão soma R$ 13,6 milhões pela participação na Copa do Brasil até aqui. Se avançar às semifinais, o clube rubro-negro receberá R$ 9.922.500.

Em 2025, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) fez um reajuste de 5% em relação aos prêmios do ano passado. O Furacão, se conquistar o bicampeonato da competição, receberá R$ 101 milhões, já que iniciou na primeira fase, algo que não acontecia desde 2018.

Premiação da Copa do Brasil 2025 a cada fase

1ª FASE

Grupo I (Série A) : R$ 1.543.500

: R$ 1.543.500 Grupo II (Série B): R$ 1.378.125

R$ 1.378.125 Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 830 mil

2ª FASE

Grupo I (Série A): R$ 1.874.250

R$ 1.874.250 Grupo II (Série B): R$ 1.543.500

R$ 1.543.500 Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 1 milhão

3ª FASE

Grupo I (Série A) : R$ 2.315.250

: R$ 2.315.250 Grupo II (Série B): R$ 2.315.250

R$ 2.315.250 Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 2.315.250

OITAVAS DE FINAL

Grupo I (Série A) : R$ 3.638.250

: R$ 3.638.250 Grupo II (Série B): R$ 3.638.250

R$ 3.638.250 Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 3.638.250

QUARTAS DE FINAL

Grupo I (Série A): R$ 4.740.750

R$ 4.740.750 Grupo II (Série B) : R$ 4.740.750

: R$ 4.740.750 Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 4.740.750

SEMIFINAL

Grupo I (Série A) : R$ 9.922.500

: R$ 9.922.500 Grupo II (Série B): R$ 9.922.500

R$ 9.922.500 Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 9.922.500

FINAL (VICE-CAMPEÃO)

Grupo I (Série A): R$ 33.075.000

R$ 33.075.000 Grupo II (Série B) : R$ 33.075.000

: R$ 33.075.000 Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 33.075.000

FINAL (CAMPEÃO)

Grupo I (Série A) : R$ 77.175.000

: R$ 77.175.000 Grupo II (Série B) : R$ 77.175.000

: R$ 77.175.000 Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 77.175.000

Veja a evolução da premiação na Copa do Brasil

2024 (Flamengo): R$ 93,1 milhões

2023 (São Paulo): R$ 88,7 milhões

2022 (Flamengo): R$ 76,8 milhões

2021 (Atlético-MG): R$ 71,15 milhões

2020 (Palmeiras): R$ 66,9 milhões

2019 (Athletico-PR): R$ 64,35 milhões

2018 (Cruzeiro): R$ 61,9 milhões

2017 (Cruzeiro): R$ 12,8 milhões

2016 (Grêmio): R$ 10,74 milhões

2015 (Flamengo): R$ 7,95 milhões

2014 (Atlético-MG): R$ 6,19 milhões

Zapelli e Pablo Maia em Athletico (3) 1x0 (0) São Paulo, pela Copa do Brasil. Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net

Athletico tenta recuperação na Série B

Na Série B, o Furacão ocupa a 11ª colocação, com 26 pontos em 20 jogos. A distância para o G-4 é de sete pontos, enquanto para a ZR é de cinco pontos.

O Athletico não vence há cinco partida na competição e volta a campo contra o Criciúma na segunda-feira (11), às 19h (de Brasília), no Heriberto Hülse, pela 21ª rodada.