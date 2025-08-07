Athletico fatura valor milionário com classificação às quartas de final da Copa do Brasil
Furacão alcança R$ 13,6 milhões da primeira fase até as quartas de final
O Athletico faturou uma bolada milionária com a classificação às quartas de final da Copa do Brasil. Com um a mais, o Furacão venceu o São Paulo por 1 a 0 no tempo normal e depois foi 3 a 0 nas penalidades, na noite de quarta-feira (6), na Arena da Baixada.
Na ida, o Tricolor tinha vencido o Furacão por 2 a 1 na quinta-feira (31), no Morumbis, e jogava por empate ou qualquer vitória. O adversário do Athletico será definido por sorteio na terça-feira (12), às 11h30, na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). As quartas de final estão previstas para 27 de agosto e 11 de setembro.
Com a passagem de fase, o Athletico garantiu R$ 4.740.750 em premiação. Antes, por participar das oitavas de final, já tinha recebido R$ 3.638.250. O Furacão também embolsou R$ 1.378.125 por ter disputado a primeira fase, R$ 1.543.500 na segunda fase e R$ 2.315.250 pela terceira fase da competição.
Assim, o Furacão soma R$ 13,6 milhões pela participação na Copa do Brasil até aqui. Se avançar às semifinais, o clube rubro-negro receberá R$ 9.922.500.
Em 2025, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) fez um reajuste de 5% em relação aos prêmios do ano passado. O Furacão, se conquistar o bicampeonato da competição, receberá R$ 101 milhões, já que iniciou na primeira fase, algo que não acontecia desde 2018.
Premiação da Copa do Brasil 2025 a cada fase
1ª FASE
- Grupo I (Série A): R$ 1.543.500
- Grupo II (Série B): R$ 1.378.125
- Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 830 mil
2ª FASE
- Grupo I (Série A): R$ 1.874.250
- Grupo II (Série B): R$ 1.543.500
- Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 1 milhão
3ª FASE
- Grupo I (Série A): R$ 2.315.250
- Grupo II (Série B): R$ 2.315.250
- Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 2.315.250
OITAVAS DE FINAL
- Grupo I (Série A): R$ 3.638.250
- Grupo II (Série B): R$ 3.638.250
- Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 3.638.250
QUARTAS DE FINAL
- Grupo I (Série A): R$ 4.740.750
- Grupo II (Série B): R$ 4.740.750
- Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 4.740.750
SEMIFINAL
- Grupo I (Série A): R$ 9.922.500
- Grupo II (Série B): R$ 9.922.500
- Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 9.922.500
FINAL (VICE-CAMPEÃO)
- Grupo I (Série A): R$ 33.075.000
- Grupo II (Série B): R$ 33.075.000
- Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 33.075.000
FINAL (CAMPEÃO)
- Grupo I (Série A): R$ 77.175.000
- Grupo II (Série B): R$ 77.175.000
- Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 77.175.000
Veja a evolução da premiação na Copa do Brasil
- 2024 (Flamengo): R$ 93,1 milhões
- 2023 (São Paulo): R$ 88,7 milhões
- 2022 (Flamengo): R$ 76,8 milhões
- 2021 (Atlético-MG): R$ 71,15 milhões
- 2020 (Palmeiras): R$ 66,9 milhões
- 2019 (Athletico-PR): R$ 64,35 milhões
- 2018 (Cruzeiro): R$ 61,9 milhões
- 2017 (Cruzeiro): R$ 12,8 milhões
- 2016 (Grêmio): R$ 10,74 milhões
- 2015 (Flamengo): R$ 7,95 milhões
- 2014 (Atlético-MG): R$ 6,19 milhões
Athletico tenta recuperação na Série B
Na Série B, o Furacão ocupa a 11ª colocação, com 26 pontos em 20 jogos. A distância para o G-4 é de sete pontos, enquanto para a ZR é de cinco pontos.
O Athletico não vence há cinco partida na competição e volta a campo contra o Criciúma na segunda-feira (11), às 19h (de Brasília), no Heriberto Hülse, pela 21ª rodada.
