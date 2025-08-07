A eliminação do São Paulo nas oitavas de final da Copa do Brasil, pelo Athletico-PR, impediu o time de levar uma premiação de R$ 4,7 milhões para casa. A equipe foi eliminada nas penalidades, em jogo que aconteceu na Ligga Arena.

continua após a publicidade

O Tricolor se despede da competição com R$ 5,9 milhões garantidos - pela vitória na terceira fase e pela classificação para as oitavas. No mais, a eliminação complica o lado tricolor pensando nas metas orçamentárias de 2025.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

A situação já estava delicada desde a eliminação no Campeonato Paulista. Contra o Palmeiras, o Tricolor Paulista foi eliminado nas semifinais. Nas metas, era esperado que o time chegasse até a fase final do estadual.

continua após a publicidade

Na Copa do Brasil, a expectativa era que o São Paulo chegasse até as quartas de final. Agora, já são duas metas que não serão batidas. A esperança está na Copa Libertadores e no Brasileirão. No continental, há a esperança que cheguem até as quartas de final também. No campeonato nacional, o time que encerrar - pelo menos -, na sexta colocação.

➡️Marcos Antônio abre o jogo após eliminação do São Paulo na Copa do Brasil

Situação financeira do São Paulo é complicada

O São Paulo encerrou a temporada de 2024 com uma dívida de R$ 968,2 milhões e um déficit de R$ 287,6 milhões. A situação financeira é considerada delicada, e o cumprimento das metas orçamentárias passou a ser fundamental, especialmente no contexto do balanço deste ano.

continua após a publicidade

Em comparação ao exercício de 2023, a dívida aumentou em R$ 301,5 milhões — valor que impacta diretamente o caixa do clube e reforça a necessidade de desempenho esportivo para equilibrar as contas. Mesmo com a meta de vendas já alcançada, outras metas seguem pendentes e preocupam a diretoria.

A Copa do Brasil surge como peça-chave nesse cenário. Além do prestígio esportivo, é uma das competições mais lucrativas do calendário nacional. O campeão pode arrecadar mais de R$ 120 milhões em premiações, sem contar a receita gerada por bilheteria e patrocínios ao longo da campanha. Para o São Paulo, o torneio representa mais do que um título: é uma oportunidade de aliviar a pressão financeira.