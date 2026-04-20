Sede de jogo do Brasil na Copa terá transporte gratuito para os torcedores; entenda

Após polêmicas envolvendo o preço do transporte público em cidades-sede da Copa do Mundo, a Filadélfia, que receberá o segundo jogo da Seleção Brasileira contra o Haiti, oferecerá transporte gratuito para os torcedores após os jogos no estádio Lincoln Financial Field.

Após polêmicas envolvendo o preço do transporte público em cidades-sede da Copa do Mundo, a Filadélfia, que receberá o segundo jogo da Seleção Brasileira contra o Haiti, oferecerá transporte gratuito para os torcedores após os jogos no estádio Lincoln Financial Field. O comitê organizador do Mundial anunciou a iniciativa por meio de uma parceria firmada com a empresa Airbnb, patrocinador do evento.

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Segundo informações do portal The Athletic, por conta desse acordo, os torcedores que utilizarem o sistema da SEPTA, empresa que opera ônibus, metrôs e trens na região, não precisarão pagar tarifa ao sair do estádio. Os organizadores confirmam que o transporte gratuito de volta estará disponível do intervalo até duas horas após o término das partidas, partindo da estação NRG, a mais próxima da arena.

Além disso, na semana passada, a própria SEPTA confirmou que as tarifas convencionais não sofrerão alterações durante o torneio. O preço de US$ 2,90, pouco mais de R$14 na cotação atual, será mantido para as viagens de ida até o complexo esportivo.

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Lincoln Financial Field. (Reprodução/Twitter/Philadelphia Eagles)

Polêmicas com os preços das passagens na Copa do Mundo

A decisão da Filadélfia contrasta com os custos anunciados em outras sedes da Copa. Em Nova Jersey, quem optar pelo trem para chegar ao MetLife Stadium, palco da estreia do Brasil e da grande decisão do torneio, terá que desembolsar US$ 150 (R$747,81). O valor representa um aumento de dez vezes em relação ao preço normal de US$ 15 (R$74,78).

Em Boston, o cenário é semelhante: o torcedor que for a um dos sete jogos no Gillette Stadium pagará US$95 (R$473,61) por uma passagem de ida e volta de ônibus, ou US$80 (R$398,83) pelo trem. Em dias de jogos do New England Patriots, time de futebol americano que joga suas partidas da NFL no estádio, o mesmo bilhete custa apenas US$20 (R$99,71).

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Jogos do Brasil na Copa do Mundo

Cabeça de chave do Grupo C, a Seleção Brasileira percorrerá três cidades-sede durante a primeira fase. A estreia acontece em Nova Jersey, contra o Marrocos, no dia 13 de junho, às 11h (de Brasília). Na sequência, a equipe viaja para a Filadélfia, onde enfrenta o Haiti, no dia 19, às 22h. O encerramento da fase de grupos será em Miami, contra a Escócia, no dia 24, às 19h.

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