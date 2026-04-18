Preço do trem para estreia do Brasil na Copa do Mundo dispara e sobe 1000%

Torcedores do Brasil que sonham em lotar as arquibancadas do MetLife Stadium para a estreia da Seleção contra o Marrocos, em 13 de junho, vão ter que gastar um pouco mais. A NJ Transit, que é como o nosso departamento de trânsito, confirmou que as passagens de trem de Nova York vão custar US$ 150 (R$ 745) por ida e volta.

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Isso é muito mais caro do que o preço normal, que é de US$ 12,90 (R$ 64). E o trajeto não é tão longo, são apenas 15 minutos e 14 km da Penn Station, em Manhattan, até East Rutherford, em Nova Jersey, que é a porta de entrada para o primeiro jogo da Seleção Brasileira no Mundial.

O MetLife Stadium vai receber oito jogos na próxima Copa do Mundo: Brasil x Marrocos e França x Senegal, Noruega x Senegal, Equador x Alemanha e Panamá x Inglaterra, durante a fase de grupos. Além disso, também vai ter um jogo da segunda fase, um nas oitavas de final e a grande final em 19 de julho.

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A NJ Transit disse que precisa aumentar o preço das passagens porque vai gastar US$ 62 milhões (R$ 308 milhões) para transportar todos os fãs durante a Copa. E só recebeu US$ 14 milhões em subsídios. O presidente da companhia, Kris Kolluri, explicou que não é um aumento injusto, mas sim uma forma de recuperar os custos.

Preço do trem para o MetLife Stadium aumentou quase 12 vezes (Foto: Paul ELLIS / AFP)

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— Não é um abuso de preço. Estamos tentando recuperar nossos custos. Se não aumentarmos o preço, os usuários diários vão ter que pagar 92% das despesas dos visitantes — disse ele.

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Outros políticos não concordam com o aumento e estão pressionando a Fifa para que assuma a conta. Cidades como Los Angeles, Dallas e Houston não aumentaram as tarifas para o transporte do público para a Copa do Mundo. Já Nova Jersey está insistindo em manter o equilíbrio fiscal, porque se não aumentar o preço, o rombo operacional vai afetar os contribuintes comuns por anos.