Quem são os jogadores mais valiosos na final da Champions League? Veja ranking

Inter de Milão e PSG se enfrentam neste sábado (31) para decidir o próximo campeão da Champions League. Apesar de terem chegado na grande decisão, os times não estão entre os cinco mais valiosos desta edição do campeonato. Mas, afinal, em campo, quem são os jogadores mais valiosos dessa final? Abaixo, o Lance! Biz mostra os detalhes e valores.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

Ousmane Dembélé em ação pelo PSG (Foto: Reprodução/Instagram)

Entre tantas estrelas em campo, o argentino Lautaro Martínez é quem tem o passe mais valioso do confronto. O atacante é avaliado em 95 milhões de euros (R$ 616,2 milhões), segundo o Transfermarkt. Na sequência, Barella e Bastoni, da Inter de Milão, junto de Khvicha Kvaratskhelia, do PSG, figuram entre os jogadores mais valiosos da final, com valor de mercado estimado em 80 milhões de euros (R$ 518,9 milhões).

➡️ PSG x Inter de Milão: onde assistir ao vivo à final da Champions League

💸Jogadores mais valiosos da final da Champions League

Lautaro Martínez (Inter de Milão) - 95 milhões de euros Khvicha Kvaratskhelia (PSG) - 80 milhões de euros Nicolò Barella (Inter de Milão) - 80 milhões de euros Alessandro Bastoni (Inter de Milão) - 80 milhões de euros Ousmane Dembelé (PSG) - 75 milhões de euros Marcus Thuram (Inter de Milão) - 75 milhões de euros Bradley Barcola (PSG) - 70 milhões de euros Achraf Hakimi (PSG) - 65 milhões de euros João Neves (PSG) - 65 milhões de euros Federico Dimarco (Inter de Milão) - 60 milhões de euros Vitinha (PSG) - 60 milhões de euros Zaire-Emery (PSG) - 60 milhões de euros Désire Doué (PSG) - 60 milhões de euros

Dados divulgados pelo Transfermarkt

Veja mais:

➡️ Premiação da Champions League 2024/25: quanto ganha o campeão?

➡️ De Lukaku a Thuram: a evolução do ataque da Inter com Lautaro Martínez

➡️ Quanto custa os ingressos para a final da Champions League? Confira valores

➡️ Ídolo do PSG comenta saídas de Neymar e Mbappé e decisão da Champions

➡️ Final da Champions: veja fortunas dos donos de PSG e Inter de Milão

➡️ PSG terá reforço de peso para final da Champions League contra a Inter de Milão