A era "MNM" (Mbappé, Neymar, Messi) no PSG, apesar de todo o glamour e marketing, não entregou o principal: a tão sonhada Champions League. Agora, com a saída definitiva do ataque estrelado, o Paris se reinventou e adotou uma nova estratégia de mercado: menos "estrelas", mais "peças" e um olhar muito mais atento para o próprio futebol francês.

A era dos medalhões parece ter chegado ao fim no Parque dos Príncipes. Para isso, porém, o PSG precisou passar por um longo aprendizado, que contou com muitos erros. Desde a diretoria, que mesmo com grande fortuna de Nasser Al-Khelaifi não conseguia os resultados esperados, até o desempenho técnico dos atletas dentro das quatro linhas.

A diretoria parisiense, sob a batuta de Luís Campos e com o comando técnico do renomado Luis Enrique, buscou um perfil diferente de jogador: atletas jovens, com potencial de valorização e que se encaixem taticamente no projeto. Optou-se, então, por deixar de lado nomes mais badalados e usar o dinheiro com apostas certeiras.

O futebol francês, muitas vezes visto como um "coadjuvante" para o PSG na era das estrelas, agora ganha um protagonismo interessante no radar de contratações. É na Ligue 1 que o clube parisiense encontrou e segue buscando talentos promissores, que já conhecem a dinâmica do futebol local e podem se adaptar mais rapidamente.

O principal nome neste sentido é Desiré Doué, joia que foi revelado pelo Rennes e comprado pelo PSG por 50 milhões de euros em agosto do ano passado. Com apenas 19 anos de idade, o atacante já passou do status de promessa e se tornou realidade. Foram 13 gols e 15 assistências em sua primeira temporada pelo Paris.

Ainda em solo francês, o PSG apostou em outro nome: Bradley Barcola, cria do Lyon. Contratado em 2022, o jovem teve impacto imediato na equipe, sendo peça importante nas últimas conquistas do Campeonato Francês. Titular muitas vezes na atual temporada, contribuiu com 21 gols e 18 assistências somando todas as competições.

A 'ressurreição' de Ousmane Dembélé

FRED TANNEAU / AFP

Ousmane Dembélé chegou ao PSG em meio a desconfianças, após passagens turbulentas no Barcelona. No entanto, o atacante francês tem demonstrado lampejos do jogador que um dia foi considerado um dos mais promissores do mundo. Sua velocidade, drible e capacidade de criar jogadas têm sido fundamentais para o ataque parisiense.

Seu desempenho na temporada vem sendo tão bom ao ponto de ser considerado um dos postulantes ao prêmio de melhor jogador do mundo. São 33 gols e 13 assistências, sendo oito na Liga dos Campeões, a qual disputará sua primeira final da carreira no próximo sábado (31), contra a Inter.

Kvaratskhelia: A peça fundamental que faltava?

Khvicha Kvaratskhelia anunciado no PSG (Divulgação)

Em meio a tantas apostas, o PSG não podia deixar suas origens recentes para trás. Neste sentido, no mercado de janeiro, investiu em peso na contratação do georgiano Khvicha Kvaratskhelia, do Napoli. O atacante, que encantou a Europa com suas atuações na Serie A e na Champions League, é um jogador com características que se encaixam perfeitamente na filosofia de Luis Enrique: drible, velocidade, faro de gol e capacidade de desequilibrar.

"Kvara", mesmo com apenas 24 anos de idade, seria o tipo de contratação que eleva o nível técnico do time sem o mesmo peso midiático de um Neymar ou Messi, mas com um impacto direto no campo. Titular absoluto, soma 11 gols e nove assistências desde que chegou à Paris.

O que esperar do novo PSG?

O torcedor do PSG pode esperar um time mais equilibrado, com menos holofotes individuais, mas com maior coesão coletiva. A aposta em jovens talentos da Ligue 1, a busca pela ressurreição de jogadores com potencial e a chegada de peças fundamentais como Kvaratskhelia indicam um caminho de construção a longo prazo. Será que essa nova estratégia, menos "estrelar" e mais "futebol", finalmente levará o PSG ao topo da Europa? A resposta virá no sábado, contra a Inter, na final da Champions.

PSG x Inter de Milão: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Champions League

PSG e Inter de Milão se enfrentam em duelo válido pela grande final da Champions League. A partida acontece nesta quarta-feira (28), na Allianz Arena, em Munique, (ALE), às 16h (de Brasília), com transmissão ao vivo da SBT (TV aberta), TNT (TV fechada) e da Max (serviço de streaming). ➡️ Assista à Champions League na MAX com UOL PLAY

