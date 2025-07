Lance! entra no mercado de transmissões ao vivo com a Europa League

O Lance! dá mais um passo importante no projeto de expansão multimídia e estreia na temporada 2025 sua primeira transmissão ao vivo de uma partida de futebol. Na tarde desta quinta-feira (17), o tradicional Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, enfrenta o Ilves, da Finlândia, em duelo pela primeira rodada eliminatória da Europa League. A bola rola às 13h e o Lance! inicia a transmissão às 12h15 no canal oficial do YouTube.

Essa será a primeira partida dos cinco jogos confirmados que o Lance! transmitirá ao vivo na fase preliminar da Europa League. Além do confronto desta quinta, o canal do YouTube exibe os jogos de ida e volta da segunda e terceira fase prévia do torneio. A transmissão acontece diretamente do estúdio audiovisual do veículo, localizado no Rio de Janeiro.

O confronto tem o Shakhtar como favorito após aplicar 6 a 0 no jogo de ida. O classificado do duelo terá o Besiktas, da Turquia, como adversário na segunda fase. Os confrontos da terceira fase serão definidos a partir do sorteio realizado pela Uefa.

Alguns nomes conhecidos do futebol brasileiro estarão em campo no duelo. Kauã Elias, ex-Fluminense, Pedrinho, formado no Corinthians, e Alisson, ex-Atlético Mineiro, são exemplos. Além do trio, o clube ucraniano ainda conta com os laterais Vinícius Tobias e Pedrinho (xará do ex-Timão), o zagueiro Marlon, o volante Marlon Gomes, e os atacantes Eguinaldo, Kevin e Newerton integram o elenco tradicionalmente recheado de brasileiros.

Expansão do Lance! no mercado digital

O empresário sócio do Lance! Guilherme Guimarães destaca a importância da retomada das transmissões ao vivo do veículo em competições de peso do futebol internacional. O executivo entende que a audiência está preparada para consumir e enxergar o Lance! como um portal multimídia e que chega ao mercado das transmissões estruturado para entregar um produto completo.

- Percebemos que a aceitação do nosso público é grande para esse formato, nossos testes anteriores foram muito bons. Estamos voltando a fazer um investimento nesse formato que sempre foi um pensamento inicial. A audiência está preparada, a infraestrutura está muito mais preparada e hoje em dia faz sentido para o Lance!, que é uma plataforma a digital, de transmissões ao vivo no digital - explica.

A extensa cobertura do futebol brasileiro e internacional como site e redes sociais também é uma valência que qualifica o início de trajetória do Lance! nas transmissões ao vivo. Paulo Ganime, CEO do Lance!, ressalta como o trabalho integrado entre a redação jornalística e de mídias potencializa a capacidade da entrega dos jogos exibidos ao vivo no YouTube.

- Acredito que temos um diferencial pelo fato de termos uma plataforma de notícia, que é o nosso site, e por isso a gente consegue fazer uma cobertura integrada, desde a transmissão em si até a cobertura jornalística da competição. Isso entrega ainda mais valor tanto para o nosso leitor e espectador, quanto os parceiros e marcas que se associam. Entregamos uma cobertura que não é só o momento da transmissão, que já tem volume e audiência, mas também de todo o período de pré e pós-jogo - explica o gestor.

O impacto da cobertura ao vivo de partidas de futebol também incorpora a cartela de projetos do Lance! com potencial de parceria com marcas grandes no mercado publicitário brasileiro, aproximando o veículo de empresas relevantes e que podem investir ainda mais em projetos de produção de conteúdo integrado.

Guilherme Guimarães explica que o olhar do projeto é de longo prazo, o que permite ao grupo a pensar em projetos que envolvem coberturas esportivas para além do factual jornalístico noticiado no portal. Para isso, é fundamental manter ativa a relação com marcas de peso de diversos setores.

- Já tivemos parcerias com grandes marcas em projetos como a Copa do Mundo do Catar e agora no Mundial de Clubes. Temos um histórico. E trabalhar com transmissões ao vivo abre ainda mais o leque e dá ainda mais oportunidades para termos projetos de longo prazo com as marcas - completa.

Cobertura nacional e internacional

O canal oficial do Lance! no YouTube conta com mais de 480 mil inscritos, o que potencializa ainda mais o alcance das transmissões das partidas da Europa League. Gustavo Pessôa, head de novos negócios do Lance!, afirma que a ideia é aproveitar o potencial de audiência da plataforma, mas trazer novos assinantes para a página e fidelizar a audiência com a sequência de transmissões da competição internacional neste começo de segundo semestre.

O futebol internacional é um mercado amplamente consumido pelo torcedor brasileiro e já faz parte das editorias com cobertura especializada no portal do Lance!. Agora, com os jogos ao vivo, a expectativa é trazer ainda mais profundidade no conteúdo. O projeto de expansão da equipe de reportagem do veículo já alcança as principais cidades do Brasil com representantes na Série A do Brasileirão e contou a presença de repórteres in loco nos Estados Unidos durante a disputa do Mundial de Clubes da Fifa.

Paulo Ganime destaca o trabalho da empresa de estar presente na cobertura de todos os grandes eventos do mundo esportivo, indo além do futebol brasileiro e chegando nos clubes do exterior e em esportes como tênis, Fórmula 1 e basquete.

- No Brasil, quando falamos de esporte, temos que falar do futebol. Mas tivemos uma cobertura grande de Olimpíada e Paralimpíada, cobrimos NBA, tênis, fisiculturismo, lutas e tudo mais. E estamos expandindo as nossas coberturas, sempre fomos presentes, mas agora com uma equipe ainda mais dedicada, no sudeste, nordeste, sul do Brasil... o que queremos é expandir e estar onde o fã está - destaca Ganime.