Qual competição paga mais? Veja a comparação dos prêmios no futebol

Após a divulgação da premiação recorde do Mundial de Clubes da Fifa, que atingirá a marca de US$ 1 bilhão, pouco mais de R$ 5,7 bilhões, o interesse dos clubes brasileiros na luta por um título da competição aumentou ainda mais. A quantia distribuída pela entidade no campeonato supera a de competições como a Copa do Mundo de 2022, mas ainda é preciso aguardar a confirmação do valor pago a cada fase e, principalmente, pelo título na decisão.

Por enquanto, informações apontam para um prêmio de US$ 40 milhões (cerca de R$ 230 milhões), enquanto o vice ficará com US$ 30 milhões (R$ 172 milhões). No caso dos times brasileiros, o valor repassado pela Fifa apenas pela disputa da competição será de 15,2 milhões (cerca de R$ 87 milhões na cotação atual). Além disso, a entidade máxima do futebol pagará 2 milhões (R$ 11,4 milhões) por vitória e 1 milhão (R$ 5,7 milhões) por empate na competição. Os dados foram publicados pelo "Uol".

Manchester City recebeu a maior premiação do futebol mundial pelo título da Premier League da última temporada. (Photo by Tom Flathers/Manchester City FC)

O dinheiro é interessante para as equipes do futebol brasileiro, principalmente pela moeda do real ser desvalorizada em comparação com o mercado exterior. Ao comparar com o que é repassado pelos títulos nacionais, como Copa Do Brasil e Brasileirão, as cifras se tornam ainda maiores.

O Lance! selecionou as principais competições ao redor do mundo para mostrar os valores pagos aos campeões na temporada anterior. Vale ressaltar que as cotações respeitam o valor divulgado na época do título para manter fidelidade com a premiação repassada ao campeão.

Qual competição paga mais?

Entre todas as competições, a Premier League é a que melhor paga o seu campeão. A liga inglesa desembolsou ao Manchetser City quase 180 milhões de libras pelo troféu da última temporada, o que ultrapassa a casa de R$ 1,2 bilhão na cotação da época.

O valor é muito superior ao que se paga na própria Liga dos Campeões, competição com status de ser a mais importante para os clubes europeus na temporada. O Real Madrid venceu pela 15ª vez no último ano e levou para casa 85,14 milhões, ou R$ 457 milhões no período.

Outra liga que se destaca é a La Liga, que pagou ao mesmo Real Madrid mais 143 milhões de euros (ou R$ 795 milhões). As ligas inglesas e espanhola lideram o ranking entre os campeonatos nacionais do velho continente. A Serie A italiana (R$ 560 milhões), Bundesliga (R$ 445 milhões) e Ligue 1 (R$ 280 milhões) completam a lista.

A Copa do Mundo atingiu seu valor recorde de premiação na edição de 2022, disputada no Catar. Naquele ano, a Argentina de Lionel Messi levou o cobiçado troféu e furou cerca de US$ 42 milhões, ou R$ 222 milhões. Mesmo assim, o Mundial das seleções ainda não chega perto de valores pagos em ligas nacionais, que recebem aporte financeiro privado já que todas elas têm naming rights associados aos campeonatos.

Argentina faturou R$ 222 milhões pelo título da Copa do Mundo do Catar. (Foto: Reprodução/Redes Sociais/Conmebol)

Brasil bate recordes, mas ainda fica distante

O Brasil terá na temporada 2025 valores recordes em suas premiações. A Copa do Brasil, por exemplo, distribuirá seu maior valor de premiação nesta edição e que pode chegar a R$ 101 milhões para o campeão. Apenas para a primeira fase, a CBF pagou R$ 1.543.500 para clubes da Série A na classificação. O valor da final, por exemplo, será de R$ 77 milhões apenas pela vitória na decisão.

No ano passado, o Brasileirão pagou pouco mais de R$ 48 milhões ao Botafogo pelo troféu conquistado. O alvinegro também faturou mais R$ 202 milhões pelo troféu da Libertadores, somando todos os prêmios conquistados ao longo do campeonato.

Apesar dos altos valores, as premiações pagas no Brasil ainda não concorrem com o mercado internacional, seja para competições nacionais, como a Premier League e La Liga, assim como as de nível continental, como a Liga dos Campeões.

Confira as premiações das competições

Premier League - 175,9 milhões de libras (cerca de R$ 1,2 bilhão)

La Liga - 143 milhões de euros (cerca de R$ 795 milhões)

Serie A - 100 milhões de euros (R$ 560 milhões)

Liga dos Campeões - 85,14 milhões (R$ 457 milhões)

Bundesliga - 80 milhões de euros (R$ 445 milhões)

Ligue 1 - 50 milhões de euros (R$ 280 milhões)

Copa do Mundo - US$ 42 milhões (R$ 222 milhões)

Libertadores - R$ 202 milhões

Copa do Brasil - R$ 101 milhões

Brasileirão - R$ 48,1 milhões

*os valores são referentes ao que foi pago na época e respeitam as cotações do período