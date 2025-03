Cristiano Ronaldo tem valor de marca sete vezes maior que Neymar; veja valores

Personalidade mais seguida no planeta nas redes sociais, o jogador português Cristiano Ronaldo também é a figura que mais consegue gerar valor em cima de sua marca no mundo digital. O craque do Al-Nassr lidera o ranking criado pela Horizm, pesquisa que avalia o poder de engajamento e monetização de esportistas através de suas páginas nas redes.

O "Digital Value of Fans" mostra que Cristiano gerou pouco mais de 145 milhões de euros (quase R$ 900 mi) no último ano a partir de ações digitais relacionadas com sua marca. O jogador rendeu mais de sete vezes do valor atribuído a Neymar, que é o quarto colocado na lista com pouco mais de 20 milhões de euros (quase R$ 125 mi).

O craque do Santos se tornou uma peça fundamental para alavancar o desempenho do Santos nas redes sociais e ajudar no crescimento do clube com contratos de patrocínio desde seu retorno no fim de janeiro. Mesmo assim, os números ainda não se aproximar do valor de marca gerado pelo português, segundo o estudo da Horizm.

Cristiano gera mais valor com sua marca do que Messi e Neymar juntos. (Foto: Giuseppe Cacace/AFP)

A quantia levantada por Cristiano Ronaldo também supera com larga vantagem os números de Lionel Messi. O argentino é o segundo colocado do ranking, mas gerou "apenas" 8 milhões de euros (ou quase R$ 115 mi), quase quatro vezes menor que o atacante do Al-Nassr.

Na terceira posição aparece Kyllian Mbappé, que gerou 22 milhões (R$ 136 milhões) nas redes sociais a partir de sua marca. A lista de 25 nomes ainda inclui jogadores de futebol aposentados, como Ronaldinho Gaúcho, Toni Kross e Marcelo.

Outros esportes também são contemplados na pesquisa. LeBron james, jogador de basquete do Los Angeles Lakers, aparece como o quarto colocado no geral com 18 milhões de euros (R$ 111 mi) e é acompanhado por Stephen Curry, do Golden State Warriors, na sétima posição do ranking.

Um dado curioso que aperece na pesquisa da Horizm é a presença de nomes desconhecidos mundialmente no epsorte. São os casos de Virat Kohli, Rohit Sharma, Sachin Tendulkar e Mahendra Singh Dhoni. Todos eles são atletas indianos de críquete, esporte que não tem alcance global, mas é extremamente popular na Índia, país mais populoso do mundo.

No mesmo levantamento, a liga de críquete do país aparece como a 13ª liga com maior valor de marca gerado no mundo, superando como os campeonatos de futebol francês, mexicano, holandês e português.

Cristiano Ronaldo comemora gol pelo Al-Nassr (Foto: Reprodução/Al-Nassr)

Cristiano Ronaldo lidera audiência

Para retratar o alcance de Cristiano Ronaldo nas redes sociais em números, a Horizm mostra que o jogador soma mais de 1 bilhão de pessoas em suas redes sociais e também lidera com folga esse recorte. De acordo com os números, a pesquisa mostra que o português soma mais audiência digital do que toda a Premier League, que é a liga mais seguida do mundo.

Ronaldo soma 1.005.793.904 bilhão se seguidores somando todas as redes sociais, enquanto o Campeonato Inglês reúne 1.050.620.141 bilhão de contas conectadas. O número também é maior que o da La Liga, na Espanha, que soma 1.036.358.113 bilhão de pessoas.

Como funciona a pesquisa de valor de marca

Segundo a Horizm, a pesquisa segue quatro principais critérios que ajudam a medir a força do engajamento digital dos times ao redor do mundo e que transformam sua audiência em uma quantia monetizável através das redes sociais.

A capacidade de conversão dessa audiência em valor digital mensurável e o cálculo desta divisão de montante por torcedor, a empresa analisa a influência de atletas e personalidades digitais, quantificando seu impacto de sua marca no mundo esportivo.

O quarto e último critério usado na pesquisa é o papel dessas marcas nos patrocínios esportivos e quais foram as que mais se destacaram no mercado nestes acordos comerciais.