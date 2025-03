Regra do Paulistão diminui renda de Corinthians e Palmeiras na semifinal

Donos das duas melhores campanhas entre as equipes na semifinal do Paulistão, Corinthians e Palmeiras têm a vantagem de fazer o jogo único e decisivo como mandantes. No próximo domingo e segunda-feira, os clássicos entre os quatro maiores do estado serão disputados na Neo Química Arena e no Allianz Parque, mas os dois times visitantes também poderão "tirar uma vantagem" financeira na partida.

Isso porque uma regra imposta pela Federação Paulista de Futebol (FPF) e acatada pelos clubes participantes no regulamento é a divisão das rendas nas partidas da semifinal do campeonato. De acordo com o texto oficial da competição, as equipes que mandam as partidas em casa precisam dividir a arrecadação do estádio com o time adversário.

Palmeiras e Corinthians tentam chegar à final do Paulistão. (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

A decisão surge em um contexto que leva em consideração o formato de disputa do estadual. Na primeira fase, os rivais jogam contra todos os times, menos os outros três que compõem o seu próprio grupo. Na sequência as quartas de final acontecem entre esses dois times que ainda não se enfrentaram em jogo único.

Ao avançar, o time de melhor campanha somando os pontos da fase de grupo e o resultado das quartas de final joga diante de sua torcida a semifinal. Por isso, vale ressaltar que nestas partidas apenas torcedores do Palmeiras poderão ir ao estádio contra o São Paulo, enquanto só corintianos estarão na Neo Química Arena para assistir o clássico contra o Santos.

Visando equilibrar o lado financeiro da disputa, o acordo da FPF com os clubes é que a divisão da renda do estádio seja feita 50 a 50% entre as equipes, independente do estádio onde o jogo seja realizado e da capacidade da arena. O valor é dividido igualmente após o abatimento das despesas do jogo. Ou seja, o valor subtraído não é levado em consideração como parte dessa renda.

O São Paulo terá direito a 50% da renda do Allianz Parque. Foto: Marcello Zambrana/AGIF

Expectativa de renda alta

Para as semifinais, a tendência é que os estádios estejam praticamente lotados. Enquanto o Corinthians vive sua grande fase e tem uma motivação extra para tentar eliminar o craque Neymar, junto com o Santos, o Plameiras também tem seus motivos para lotar o Allianz na segunda-feira (10).

Após realizar seu primeiro treinamento na Academia nesta quarta, o atacante Vitor Roque pode pintar entre os relacionados por Abel Ferreira no Choque-Rei e, quem sabe, fazer sua estreia pelo alviverde. Por enquanto não há confirmação sobre sua participação.

Em 2025, Corinthians e Palmeiras estão entre os cinco clubes que mais levaram torcedores do estádio. O levantamento do "Uol", feito logo antes da semifinal, mostra o alvinegro liderando a lista de média de público em pouco mais de 43 mil pessoas. O Palmeiras também surge com destaque, com 27 mil espectadores a cada partida do campeonato estadual.

Neymar lidera o Santos em busca do título estadual que não acontece há uma década. (Foto: Abner Dourado/AGIF)

Os times vivem uma grande expectativa pela classificação. O Palmeiras quer o tetracampeonato e chegar em sua sexta final nos últimos seis anos de disputa da competição. O São Paulo não vence desde 2021, quando bateu o próprio alviverde na final.

O Corinthians quer voltar a erguer a taça e não disputa a decisão desde 2019 e tem o reforço do elenco com jogadores de destaque para chegar lá. Do outro lado, Neymar lidera o Santos na missão de jogar a final pela segunda vez seguida e tentar vencer depois uma década do último caneco.