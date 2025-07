O Flamengo lançou seu novo uniforme 3 para a temporada na manhã desta quinta-feira (31), em um evento na Gávea, sede social do clube. A nova camisa, que já está à venda por R$ 399,99, terá sua estreia no jogo de hoje à noite contra o Atlético-MG, no Maracanã.

A frente do novo uniforme 3 do Flamengo. (Foto: Lucas Bayer/LANCE!)

'Patrimônio Original da Nação': os detalhes da nova camisa

Pela primeira vez em parceria com a adidas Originals, linha de lifestyle da marca, a coleção relembra as origens do clube, fundado em 1895. O novo manto é predominantemente off-white, com detalhes em dourado, preto e vermelho. Como homenagem às regatas, a peça traz uma textura que faz referência ao movimento dos remos na água.

Outra novidade é a presença de dois escudos: a versão original de 1895 estampa o peito do uniforme, enquanto o escudo atual, em dourado, aparece abaixo da gola, nas costas da camisa.

Alguns jogadores do Flamengo participaram do lançamento do uniforme, como Wallace Yan e Ryan Roberto, Garotos do Ninho.

O novo uniforme 3 do Flamengo. (Foto: Lucas Bayer/LANCE!)

O ensaio fotográfico do novo uniforme aconteceu na tradicional Confeitaria Colombo e contou com a participação do rapper e flamenguista Major RD, dos "crias" do Ninho Ryan Roberto e Luiz Guilherme, e da influenciadora Jessica Nascimento.

O rapper Major Rd com o novo manto 3 do Flamengo. (Foto: Divulgação/Flamengo)

Lançamento contou com ação nos Arcos da Lapa

Antes mesmo do lançamento oficial, a Adidas, marca de material esportivo, e o Flamengo promoveram uma ação nos Arcos da Lapa, um dos pontos turísticos do Rio de Janeiro. As marcas exibiram frase “Patrimônio Original da Nação” na estrutura.

Ação do Flamengo com Adidas nos Arcos da Lapa. (Foto: Reprodução/Flamengo)

Camisa contará com imagem de nova patrocinadora

A camisa 3 do Flamengo já terá nesta quinta, no Maracanã, a imagem da empresa Hapvida nas costas. O Rubro-Negro fechou o patrocínio com a empresa de plano de saúde na noite de quarta-feira, após votação do Conselho Deliberativo. O clube carioca receberá R$ 70 milhões por três anos de contrato.