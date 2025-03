Por que o Palmeiras não tem patrocinador máster nos times de base?

Após golear o Blooming, da Bolívia, por 6 a 0 na estreia da Libertadores sub-20, o Palmeiras joga a segunda rodada da competição continental contra o Cerro Porteño, do Paraguai. A competição é uma das principais para as bases brasileiras no primeiro semestre e se torna uma oportunidade para os clubes exporem suas marcas no mercado internacional. Entretanto, o alviverde entra em campo sem exibir a marca do seu principal parceiro comercial.

A casa de apostas Sportingbet se tornou a patrocinadora máster do clube nesta temporada e substituiu a Crefisa, empresa que pertence à presidente palmeirense, Leila Pereira, e que perdurava há uma década. Mas uma regra estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) impede que a marca esteja presente na camisa do elenco sub-20 e de todos os outros da Academia.

Palmeiras venceu o Blooming-BOL por 6 a 0 na estreia (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras/by Canon)

Isso porque a regulamentação das casas de aposta no Brasil, intensificada a partir do ano passado, estabelece uma proibição para publicidades de bets em eventos que envolvam menores de idade. No caso da Libertadores sub-20 e de outras competições de categorias abaixo, é comum que tenham atletas com menos de 18 anos.

Em novembro de 2024, o ministro do STF Luís Fux deu uma declaração explicando a decisão proposta por ele. Para o magistrado, a relação de casas de apostas com jovens os expõem ainda mais e o cenário no Brasil ainda é de proteção insuficiente a esse público no que diz respeito ao tema das bets.

- Verifica-se que o atual cenário de evidente proteção insuficiente, com efeitos imediatos deletérios, sobretudo em crianças, adolescentes e nos orçamentos familiares de beneficiários de programas assistenciais, configura manifesto periculum in mora (perigo de demora) - disse o ministro.

Essa proibição também é estabelecida por lei para o ato de apostar. É determinado que as casas de aposta e seus divulgadores compartilhem a informação em suas propagandas.

Por isso, o Palmeiras entra em campo sem a empresa como patrocinadora master. No uniforme palmeirense, apenas a marca da Sil Cabos Elétricos, que fica presente nas mangas da camisa. No time profissional, essa restrição não existe e a marca tem parceria com os times masculino e feminino do clube.

A Libertadores sub-20 está sendo disputada no Paraguai. Os jogos estão sendo realizados nas cidades de Ypané e San Lorenzo entre 1 e 16 de março. O alviverde lidera o Grupo B do campeonato, que ainda tem o Fortaleza, da Colômbia, como adversário.

Além do Palmeiras, o Flamengo é o outro representante brasileiro na competição. No total, 12 equipes jogam a copa continental. O grupo palmeirense é formado por Cerro Porteño-PAR, Blooming-BOL e Independiente Del Valle, EQU.