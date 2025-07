Uma negociação na Arábia Saudita pode encher os cofres do Botafogo. O Al-Nassr, time de Cristiano Ronaldo, tem interesse na contratação do atacante Luiz Henrique, e uma possível transferência pode render uma bolada milionária ao Glorioso.

O clube carioca manteve 30% dos direitos econômicos do jogador quando o vendeu ao Zenit, da Rússia, no início do ano. A informação da negociação foi divulgada pelo jornalista Jorge Nicola.

Quanto o Botafogo pode lucrar na venda de Luiz Henrique?

Segundo a apuração, a transação de Luiz Henrique do Zenit para o Al-Nassr pode chegar a 70 milhões de euros (cerca de R$ 450 milhões). Como o Botafogo manteve 30% dos direitos do atleta em uma venda futura, o clube teria direito a 21 milhões de euros, o que equivale a aproximadamente R$ 135 milhões na cotação atual.

O time de Cristiano Ronaldo e o mercado Saudita

Impulsionado pelo Fundo de Investimento Público (PIF) do país, o Al-Nassr não teria dificuldades em fechar o negócio. Nesta mesma janela, o clube já anunciou a contratação do português João Félix por 30 milhões de euros e sondou outros nomes de destaque no futebol mundial, como Jhon Arias.

Cristiano Ronaldo em ação pelo Al-Nassr (Reprodução)

O Rei da América de 2024

Luiz Henrique se tornou um dos jogadores mais valorizados do futebol sul-americano após uma temporada espetacular pelo Botafogo em 2024. Contratado junto ao Real Betis por mais de R$ 100 milhões, o atacante foi o grande protagonista dos títulos do Brasileirão e da Libertadores, sendo eleito o Rei da América e o melhor jogador das duas competições.