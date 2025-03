Quanto vale o elenco convocado por Dorival Jr. na Seleção? Veja números

O técnico Dorival Jr. convocou nesta quinta-feira (6) os 23 nomes que vão representar a Seleção Brasileira nos jogos contra Argentina e Colômbia, válidos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026. A lista conta com atletas de peso do futebol brasileiro e mundial que representam cifras pesadas no mercado da bola. Nomes como Vini Jr, Rodrygo, Estêvão e Bruno Magalhães estão no grupo e têm alto valor de mercado.

O Lance! analisou os valores do elenco que disputará os dois próximos jogos com o Brasil e destaca quem são os mais valiosos, os menos valiosos e o peso financeiro dos atletas que atuam dentro do futebol brasileiro e no futebol internacional.

Vini Jr. é o jogador mais valioso da Seleção Brasileira. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Quanto vale o elenco da Seleção Brasileira?

Para esta convocação, que disputará os jogos nos dias 20 e 25 de março, a Seleção Brasileira está avaliada em pouco mais de 1 bilhão de euros, o que corresponde a R$ 6,78 bilhões na cotação atual. Entre os atletas mais caros, Vinicius Jr. lidera com folga o ranking e é avaliado em 200 milhões de euros, ou R$ 1,2 bilhão. O camisa 7 do Real Madrid é responsável por quase 1/6 do valor total dos atletas no Brasil.

Na sequência, Rodrygo tem seu valor de mercado apontado em 100 milhões de euros (R$ 620 milhões), seguido de Raphinha e Bruno Guimarães, que aparecem com 80 milhões de euros (R$ 496 milhões). Os valores são do site Transfermarkt, que é especializado na análise do valor de mercado de atletas e clubes.

Entre os nomes que valem menos, dois nomes que representam o Flamengo lideram essa lista. O lateral e zagueiro Danilo, recém-chegado ao rubro-negro da Juventus, tem valor de mercado avaliado em 4 mi de euros (R$ 24,8 mi), enquanto o outro lateral, Wesley, é o segundo nome entre os menos valiosos com 9 mi de euros (R$ 55 mi).

Neymar, que voltou a ser convocado para a Seleção Brasileira após dois anos longe por lesões, aperece na parte mais abaixo da lista, com valor de mercado atual de 15 mi de euros (R$ 93 mi). O jogador do Santos tem no seu histórico o fato de ser a contratação mais cara do futebol mundial, quando saiu do Barcelona para o PSG por 222 milhões de euros na época.

A partir da lista dos 23 nomes, é possível calcular o valor médio dos jogadores. Nessa convocação, os jogadores têm valor médio de 45,58 milhões de euros, ou R$ 282 milhões. A média é puxada para cima por conta dos nomes do futebol internacional, altamente valorizados no mercado.

Elenco da Seleção Brasileira vale mais de R$ 6 bi. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Futebol brasileiro x futebol internacional

Na lista, também é possível analisar os valores a partir das ligas onde os jogadores atuam. Dos total da lista, sete nomes atuam dentro do futebol brasileiro. Atlético-MG, Flamengo, Palmeiras e Santos são os clubes do país com atletas na convocação e representam 122 milhões de euros (quase R$ 757 milhões) do total do elenco.

No futebol internacional, são 16 jogadores defendendo equipes na Europa e o Al-Nassr, da Arábia Saudita. Desse grupo, 12 equipes diferentes abrigam os atletas: Real Madrid, Barcelona, PSG, Arsenal, Liverpool, Manchester City, Nottingham Forest, Wolverhampton, Monaco, Newcastle, Brighton e o Al-Nassr.

Nesse recorte, os 16 atletas representam 972 milhões de euros (R$ 6 bi), o que corresponde a 97,2% do valor de mercado da Seleção Brasileira. Confira abaixo os valores de cada um dos atletas convocados.

Goleiros

Alisson (Liverpool) – 25 milhões de euros (155,10 milhões de reais) Bento (Al-Nassr) – 30 milhões de euros (186,12 milhões de reais) Ederson (Manchester City) – 12 milhões de euros (74,45 milhões de reais)

Zagueiros

Éder Militão (Real Madrid) – 40 milhões de euros (248,16 milhões de reais)

Gabriel Magalhães (Arsenal) – 75 milhões de euros (465,30 milhões de reais)

Marquinhos (PSG) – 40 milhões de euros (248,16 milhões de reais)

Léo Ortiz (Flamengo) – 11 milhões de euros (68,24 milhões de reais)

Murillo (Nottingham Forest) – 50 milhões de euros (310,20 milhões de reais)

Laterais

Danilo (Flamengo) – 4 milhões de euros (24,82 milhões de reais)

Guilherme Arana (Atlético-MG) – 13 milhões de euros (80,65 milhões de reais)

Wesley (Flamengo) – 9 milhões de euros (55,84 milhões de reais)

Vanderson (Monaco) – 20 milhões de euros (124,08 milhões de reais)

Meio-campistas

André (Wolverhampton) – 25 milhões de euros (155,10 milhões de reais) Bruno Guimarães (Newcastle) – 80 milhões de euros (496,32 milhões de reais) Gerson (Flamengo) – 20 milhões de euros (124,08 milhões de reais) Matheus Cunha – 50 milhões de euros (310,20 milhões de reais) Neymar (Santos) – 15 milhões de euros (93,06 milhões de reais) Joelinton (Newcastle) – 40 milhões de euros (248,16 milhões de reais)

Atacantes