Premiação da Copa do Brasil 2025 terá valor recorde; veja

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a premiação da Copa do Brasil 2025. A edição deste ano terá valor recorde e sofreu um reajuste de 5% na comparação com a temporada anterior. A partir de agora, o campeão pode receber até R$ 101 milhões a depender de quantas fases disputou na competição.

Assim como nos anos anteriores, a Copa do Brasil distribui premiações a cada fase disputada e as cifras aumentam de acordo com o avanço do campeonato. Além disso, há uma divisão entre três grupos de clubes, que recebem valores diferentes. O Grupo 1 envolve os times da Série A, o Grupo B equipes da Série B e o Grupo 3 engloba os participantes das Séries C, D e outros times sem divisão.

Para a primeira fase, por exemplo, os clubes do Grupo 1 recebem R$ 1.543.500, enquanto times do Grupo 2 faturam R$ 1.378.125 e o Grupo 3 R$ 830 mil. O valor calculado da premiação máxima leva em consideração um time campeão da Série A e que tenha disputado todas as fases do torneio.

Vencedor da Copa do BR pode receber mais de R$ 100 milhões em 2025. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

O Flamengo, atual campeão do torneio, faturou pouco mais de R$ 93 milhões pelo título de 2024. Desta vez, as premiações serão 5% maior para os representantes do Grupo 1. O reajuste para times do Grupo 2 representa 4.9% de aumento, enquanto o Grupo 3 teve aumento dos prêmios em 5.39%.

Há uma mudança de regra para as premiações a partir da terceira fase. A mudança no valor do prêmio de acordo com o grupo chega ao fim e todos os integrantes passam a receber a mesma quantia a cada fase disputada.

A terceira fase da Copa do Brasil é a etapa que entram os clubes que disputam a Libertadores, o campeão da Copa Verde, que foi o Paysandu, e, especificamente neste ano, o CRB, vice da Copa do Nordeste. O time alagoano garantiu a vaga por conta da classificação do Fortaleza para a competição continental. O Leão do Pici foi campeão do Nordestão e o CRB herdou a vaga. Além do trio, o Santos, Campeão da Série B, também integra essa lista.

Premiação final Copa do Brasil 2025

As duas equipes que chegarem à grande final, prevista para o começo de novembro, disputarão uma premiação de mais de R$ 77 milhões, entregue apenas pelo título na decisão. Vale lembrar que esse valor não muda de acordo com os grupos dos clubes, os finalistas têm direito ao mesmo prêmio na final. O vice-campeão fica com "apenas" R$ 33.075.000.

Evolução da premiação

Há alguns anos, a Copa do Brasil já está consolidada como a competição mais rica do Brasil. Mas, a cada ano, a CBF vem investindo no aumento das cifras e o campeonato registra aumentos consecutivos da premiação final a cada edição disputada.

Em 2024, foram R$ 93 milhões para o Flamengo, cerca de R$ 8 milhões a menos que o valor de 2025. Por outro lado, em comparação ao valor recebido pelo rubro-negro no título de 2022, a campanha do ano passado aumentou mais de R$ 17 milhões. O time carioca faturou R$ 76,8 milhões ao derrotar o Corinthians nas penalidades.

Em 2023, o título inédito do São Paulo rendeu R$ 88,7 milhões ao Tricolor. O Atlético Mineiro recebeu R$ 71,15 milhões pela campanha de 2021, enquanto o Palmeiras ficou com R$ 66,9 milhões.

A grande virada de chave da competição veio em 2017, quando registrou um aumento de 500% e saiu de quase R$ 13 milhões, conquistados pelo Cruzeiro naquela edição, para mais de R$ 60 milhões. O próprio time mineiro sofreu o impacto positivo porque levou o bicampeonato em 2018.

Veja a evolução da premiação na Copa do Brasil

2024 (Flamengo): R$ 93,1 milhões

2023 (São Paulo): R$ 88,7 milhões

2022 (Flamengo): R$ 76,8 milhões

2021 (Atlético-MG): R$ 71,15 milhões

2020 (Palmeiras): R$ 66,9 milhões

2019 (Athletico-PR): R$ 64,35 milhões

2018 (Cruzeiro): R$ 61,9 milhões

2017 (Cruzeiro): R$ 12,8 milhões

2016 (Grêmio): R$ 10,74 milhões

2015 (Flamengo): R$ 7,95 milhões

2014 (Atlético-MG): R$ 6,19 milhões

Premiações da Copa do Brasil 2025 a cada fase

1ª FASE

Grupo I (Série A) : R$ 1.543.500

: R$ 1.543.500 Grupo II (Série B): R$ 1.378.125

R$ 1.378.125 Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 830 mil

2ª FASE

Grupo I (Série A): R$ 1.874.250

R$ 1.874.250 Grupo II (Série B): R$ 1.543.500

R$ 1.543.500 Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 1 milhão

3ª FASE

Grupo I (Série A) : R$ 2.315.250

: R$ 2.315.250 Grupo II (Série B): R$ 2.315.250

R$ 2.315.250 Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 2.315.250

OITAVAS DE FINAL

Grupo I (Série A) : R$ 3.638.250

: R$ 3.638.250 Grupo II (Série B): R$ 3.638.250

R$ 3.638.250 Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 3.638.250

QUARTAS DE FINAL

Grupo I (Série A): R$ 4.740.750

R$ 4.740.750 Grupo II (Série B) : R$ 4.740.750

: R$ 4.740.750 Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 4.740.750

SEMIFINAL

Grupo I (Série A) : R$ 9.922.500

: R$ 9.922.500 Grupo II (Série B): R$ 9.922.500

R$ 9.922.500 Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 9.922.500

FINAL (VICE-CAMPEÃO)

Grupo I (Série A): R$ 33.075.000

R$ 33.075.000 Grupo II (Série B) : R$ 33.075.000

: R$ 33.075.000 Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 33.075.000

FINAL (CAMPEÃO)