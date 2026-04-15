O FatalFans, plataforma de venda de conteúdo do Fatal Model Group, é o novo patrocinador do Operário. O contrato tem duração de um ano e prevê a exposição da marca no meião e no calção da equipe, garantindo visibilidade ao longo das competições disputadas pelo clube na temporada.

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O acordo com o Operário é o segundo da história do FatalFans no futebol. Criada no final do ano passado, a plataforma anunciou, no mês de março, parceria com o Vila Nova.

— Estar ao lado de um clube tão tradicional como o Operário, com uma torcida apaixonada e uma história relevante no futebol brasileiro, é motivo de grande satisfação para nós. Seguimos avançando com consistência no esporte, conectando nossa marca a instituições fortes e ampliando nossa presença de forma estratégica — afirma Kellerson Kurtz, diretor de negócios do FatalFans.

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FatalFans fecha acordo de um ano com o Operário (Foto: Divulgação/@andreoito)

Ao longo dos últimos anos Fatal Model patrocinou diversos clubes brasileiros, como Vitória, Ponte Preta, Amazonas, Brusque, CRB, CSA, ASA, Penedense, Ipatinga, Patrocinense, Uberlândia e Tombense.

Além disso, a marca Fatal Model já esteve presente em mais de 10 campeonatos estaduais pelo país e acumulou participações em competições nacionais como Campeonato Brasileiro Série A, Campeonato Brasileiro Série B e Copa do Brasil.

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Operário é o atual campeão estadual

Em março, após empate sem gols no tempo regulamentar, o Operário venceu o Londrina nos pênaltis por 4 a 3, no Estádio do Café, e conquistou o título do Paranaense 2026. No jogo de ida, as equipes já haviam ficado no 0 a 0 no Germano Krüger.

Com o resultado, o Fantasma assegurou o bicampeonato estadual. O troféu representa o terceiro da história do clube de Ponta Grossa, que havia sido campeão anteriormente em 2015 e na temporada passada.

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