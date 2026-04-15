Plataforma de conteúdo adulto acerta patrocínio com o Operário
Acordo de um ano prevê exposição da marca no uniforme durante a temporada
- Matéria
- Mais Notícias
O FatalFans, plataforma de venda de conteúdo do Fatal Model Group, é o novo patrocinador do Operário. O contrato tem duração de um ano e prevê a exposição da marca no meião e no calção da equipe, garantindo visibilidade ao longo das competições disputadas pelo clube na temporada.
Seleção Brasileira fecha acordo com mais um patrocinador para a Copa do Mundo
Seleção Brasileira
Executivo ex-Nike processa o Corinthians em R$ 500 mil em caso de desvio de camisas
Lance! Biz
Torcedor enganado? Entenda nova polêmica sobre os ingressos para a Copa do Mundo
Copa do Mundo
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
O acordo com o Operário é o segundo da história do FatalFans no futebol. Criada no final do ano passado, a plataforma anunciou, no mês de março, parceria com o Vila Nova.
— Estar ao lado de um clube tão tradicional como o Operário, com uma torcida apaixonada e uma história relevante no futebol brasileiro, é motivo de grande satisfação para nós. Seguimos avançando com consistência no esporte, conectando nossa marca a instituições fortes e ampliando nossa presença de forma estratégica — afirma Kellerson Kurtz, diretor de negócios do FatalFans.
Ao longo dos últimos anos Fatal Model patrocinou diversos clubes brasileiros, como Vitória, Ponte Preta, Amazonas, Brusque, CRB, CSA, ASA, Penedense, Ipatinga, Patrocinense, Uberlândia e Tombense.
Além disso, a marca Fatal Model já esteve presente em mais de 10 campeonatos estaduais pelo país e acumulou participações em competições nacionais como Campeonato Brasileiro Série A, Campeonato Brasileiro Série B e Copa do Brasil.
Operário é o atual campeão estadual
Em março, após empate sem gols no tempo regulamentar, o Operário venceu o Londrina nos pênaltis por 4 a 3, no Estádio do Café, e conquistou o título do Paranaense 2026. No jogo de ida, as equipes já haviam ficado no 0 a 0 no Germano Krüger.
Com o resultado, o Fantasma assegurou o bicampeonato estadual. O troféu representa o terceiro da história do clube de Ponta Grossa, que havia sido campeão anteriormente em 2015 e na temporada passada.
➡️ Aposte nos jogos do Brasileirão Série A e B
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias