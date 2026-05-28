Rio2C 2026 abre espaço para os negócios digitais com o Summit Creator Economy by Play9

O primeiro dia do Rio2C 2026 deu palco ao Summit Creator Economy by Play9, uma agenda totalmente dedicada a debater os principais movimentos, desafios e oportunidades que moldam a indústria criativa na atualidade. Conduzido sob o tema "Da origem ao horizonte: o futuro da Creator Economy", o encontro partiu da premissa de que o ecossistema, construído em tempo real por criadores de conteúdo, marcas e plataformas, entra agora em uma fase mais madura, estratégica e sustentável no mercado corporativo.

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Ao longo do evento, a programação abordou temas fundamentais para o desenvolvimento do setor. Foram discutidos tópicos como a transformação de conteúdos digitais em propriedade intelectual, os mecanismos de viralização nas redes, o papel dos criadores de nicho, o impacto do conteúdo criado por usuários, o consumo de conhecimento nas plataformas digitais, os rumos dos investimentos e as conexões diretas entre a economia dos criadores e o universo esportivo.

Da propriedade intelectual às estratégias de viralização

Entre as atrações da agenda, o painel intitulado "Do Post ao IP: criadores que transformaram conteúdo em propriedade" reuniu Rafa Tuma, Malhassaum, Luiza Maggessi e Fernanda Menegotto. O debate girou em torno de como postagens, vídeos e narrativas construídas no ambiente digital podem evoluir para marcas consolidadas, franquias comerciais e ativos financeiros de longo prazo.

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Em seguida, o painel "Viral sem fronteiras" colocou em pauta o comportamento analítico do conteúdo dentro das redes sociais. Com a participação de Serrinha, Bruna Ayra, 2Amarelos e Luiz Felipe Alves, a conversa explorou o funcionamento dos algoritmos, o valor da autenticidade local, o alcance da linguagem global e o papel crescente da inteligência artificial na produção contemporânea.

O poder das comunidades de nicho e o papel da educação

A força dos criadores focados em nichos específicos e das comunidades com alto índice de engajamento foi o tema central do painel "Pequeno é Grande". Os debatedores Franklin Medrado, Gabriel Paes Leme e Loana Coelho analisaram o avanço do conteúdo gerado pelo usuário e as novas formas de influência que geram valor para marcas e negócios de diferentes portes.

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Já no bloco "O Algoritmo também Ensina", Felipe Castanhari, Kananda Eller e a plataforma The Summer Hunter debateram como os canais digitais passaram a ocupar um papel central na construção de uma nova cultura de aprendizado. A mesa apontou como o mercado se expande ao combinar técnicas de educação, entretenimento e consumo de conhecimento de forma integrada.

Lideranças de mercado e as novas narrativas do esporte

O summit também reservou espaço para uma análise estrutural e corporativa do segmento no painel "O Mercado Fala: líderes da Creator Economy sobre o presente e o futuro". O debate reuniu João Pedro Paes Leme, Celso, da BR Media, Rafa Pinho, da Spark, e Rafa Lotto, da Youpix. Ao juntar executivos que lideram a organização e a expansão desse mercado, a discussão reforçou que a Creator Economy se consolida na medida em que criadores, marcas, plataformas e agências atuam em sinergia.

Para fechar o cronograma, o painel "Do Campo ao Feed: 2026, a maior convocação de todos os tempos" conectou o setor ao mercado do esporte. Os participantes Braune, Bianca Santos, Treinador PP e Matheus Costa mostraram como a economia dos criadores está redesenhando o consumo do futebol e a cobertura de grandes eventos. O debate concluiu que, no cenário atual, a gestão da atenção, a qualidade da narrativa e o fortalecimento da comunidade tornaram-se parte essencial dos negócios esportivos.

Com a realização do Summit Creator Economy by Play9, o Rio2C reafirma sua posição como um dos principais centros de convergência da indústria criativa na América Latina, unindo vozes de relevância para tratar das transformações sociais e servindo como uma plataforma de conexões para marcas que buscam liderar o mercado criativo em escala global. A atuação da Play9 no evento consolida a Creator Economy como um dos temas prioritários da agenda contemporânea de negócios.

Rio2C está sendo realizado na Cidade das Artes, na capital carioca. (Foto: Divulgação).

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