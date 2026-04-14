Seleção Brasileira fecha acordo com mais um patrocinador para a Copa do Mundo

A Seleção Brasileira anunciou seu 12º patrocinador para a Copa do Mundo e cumpriu com a meta de parcerias comerciais estabelecida pela entidade durante o planejamento para o Mundial. Nesta terça-feira (14), a Amazon, marca global de e-commerce, foi anunciada como patrocinadora das equipes masculina, feminina e de base.

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A empresa, que já desenvolveu parcerias comerciais dentro do futebol brasileiro, como a ação pontual com o Flamengo, assinou contrato com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) até o final de 2028, garantido presença na Copa do Mundo deste ano e em metade do ciclo para o próximo Mundial.

O serviço de streaming da empresa, o Prime Video, já é um player conhecido e com entrada no futebol brasileiro através das transmissões de competições como o Brasileirão e a Copa do Brasil. Juliana Sztrajtman, presidente da Amazon Brasil, destacou a importância de associar a marca às equipes da Seleção Brasileira para se tornar uma empresa ainda mais próxima dos consumidores.

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- Estar ao lado das seleções brasileiras significa fazer parte de algo que vai além do esporte; é sobre conexão, emoção e experiências que unem as pessoas. Os brasileiros têm uma relação única com o futebol. Estamos junto com os torcedores para ajudá-los a aproveitar ao máximo esses momentos especiais, seja encontrando os produtos ideais para celebrar ou assistindo aos jogos com tudo o que precisam - disse e executiva.

O presidente da CBF Samir Xaud destacou as possibilidades de inovação que a Amazon pode trazer para a Seleção e para o mercado consumidor no país, além do alcance para os torcedores, que já estão acostumados a associar a empresa de e-commerce ao futebol.

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- A entrada da Amazon como patrocinadora das seleções brasileiras reforça a união entre tradição e tecnologia. A empresa traz uma capacidade única de inovação e uma capilaridade que alcança milhões de brasileiros em todos os cantos do país. Essa força amplia ainda mais a conexão da seleção com sua torcida. Estamos muito satisfeitos com essa parceria, que certamente elevará a experiência dos fãs dentro e fora de campo - explicou Xaud.

A Amazon se junta a outras 11 marcas que já tinham contrato assinado com a CBF e Seleção Brasileira. A lista fica completa com Nike, Cimed, Itaú, Sadia, Vivo, Guaraná Antarctica, iFood, Volkswagen, Uber, Google e Azul.