O FatalFans, plataforma de venda de conteúdo da Fatal Model, é o novo patrocinador do Vila Nova. O acordo tem validade de um ano e estará com o clube na disputada do Campeonato Brasileiro da Série B.

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Com a parceria, a logomarca da plataforma voltada para criadores de conteúdo lançada recentemente pelo Grupo Fatal será estampada dentro do número impresso na camisa do Vila Nova, em posição de destaque e visibilidade durante as competições disputadas pelo clube ao longo da temporada.

A iniciativa faz parte da estratégia da marca de se aproximar do público do futebol, das torcidas e de clubes tradicionais do país. A negociação chama atenção por envolver uma plataforma ligada ao mercado de conteúdo adulto, segmento que até pouco tempo não tinha presença direta no futebol.

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Vila Nova disputa a Série B do Brasileira (Foto: Divulgação)

O acordo representa uma mudança no perfil de empresas que buscam visibilidade no esporte e abre espaço para novas discussões sobre a entrada de diferentes categorias de marcas no cenário esportivo.

— Estar ao lado de um clube como o Vila Nova, que carrega tradição, força popular e uma torcida extremamente apaixonada, é motivo de orgulho para o Grupo Fatal. Com essa parceria, FatalFans dá seus primeiros passos no mundo do futebol, cenário que Fatal Model ingressou com sucesso há algum tempo e a fez ficar mais conhecida pelo País. Esse patrocínio ao Vila reforça também nosso posicionamento de apoiar o esporte brasileiro e ampliar nossa presença de forma estratégica e responsável — destaca Kellerson Kurtz, diretor de negócios do FatalFans.

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