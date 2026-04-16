La Liga agita mercado espanhol com rodada retrô; veja números

A La Liga promoveu, entre os dias 10 e 13 de abril, a primeira rodada retrô da história da competição. A iniciativa ocorreu durante a 31ª rodada da Primeira Divisão e a 35ª rodada da Segunda Divisão da Espanha, transformando os jogos em uma experiência global que envolveu clubes, detentores de direitos de transmissão e patrocinadores simultaneamente.

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Sob o conceito "Um Legado Vivo", a rodada retrô conectou o passado e o presente do futebol espanhol. Ao todo, 38 clubes participaram, sendo uma importante ativação coletiva na história da competição.

Impacto e números recordes

O projeto se destacou pelo seu impacto multifuncional, atingindo todos os pilares fundamentais entre os clubes e a La Liga. No ambiente digital, impulsionada pela repercussão global e cobertura midiática, a rodada retrô gerou mais de 547 milhões de visualizações e quase 30 milhões de interações, um aumento de 197% em relação à mesma rodada da temporada passada. Os números consolidam a estratégia como uma das ações de maior alcance da atual temporada.

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Do ponto de vista da transmissão, a experiência audiovisual foi reinventada por meio de uma narrativa retrô adotada tanto pela La Liga quanto por seus parceiros de mídia. Na Espanha, a Movistar Plus+ adaptou sua cobertura sob o conceito "O futebol como era antes", superando 3 milhões de visualizações, enquanto a Dazn publicou mais de 100 conteúdos relacionados à iniciativa, gerando mais de 50 milhões de visualizações.

Emissoras internacionais como Espn, Dazn e Migu, na China, integraram o conceito em jogos ao vivo, programas de estúdio e conteúdos originais. Associados a esses operadores também desempenharam um papel fundamental na ampliação da iniciativa, gerando mais de 8 milhões de visualizações e quase 300 mil interações nas redes sociais.

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Além disso, o engajamento foi amplificado por criadores de conteúdo em mercados como Japão e Estados Unidos. Ao todo, quase 190 produtores participaram, gerando 153 milhões de impressões e 7,4 milhões de interações.

Ativação comercial e cultural

Sob a perspectiva comercial, a iniciativa impulsionou o varejo por meio de coleções exclusivas. Todos os 12 fornecedores de material esportivo dos clubes da liga coordenaram esforços para viabilizar as peças retrô.

A rodada também contou com o apoio de patrocinadores, incluindo a Puma, que desenvolveu uma bola temática especial para a ocasião. Além dos estádios, a coleção foi apresentada em um desfile na Madrid Fashion Week e em uma exposição no museu LEGENDS: The Home of Football, em Madrid.

Devido ao sucesso comercial e de audiência, a La Liga já planeja repetir a dose na mesma rodada da próxima temporada. O projeto reforça a capacidade de ligas em realizarem ativações globais de alta complexidade, gerando valor para todo o ecossistema, desde parceiros de mídia até o consumidor final.

O zagueiro espanhol do Villarreal, Sergi Cardona, na rodada retrô do Campeonato Espanhol entre Athletic Club Bilbao e Villarreal CF, no Estádio San Mamés, em Bilbao, em 12 de abril de 2026. (Foto: Ander Gillenea / AFP)

Situação do Campeonato Espanhol

A La Liga volta a campo entre os dias 21 e 23 de abril. Restando apenas sete jogos para o fim da temporada, o Barcelona lidera a competição com 79 pontos, seguido pelo Real Madrid, vice-líder com 70 pontos. O Campeonato Espanhol tem encerramento previsto para o dia 24 de maio.

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